ONLINE: Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights dnes, NHL LIVE (Kmec)

Hokejisti tímov Pittsburgh Penguins a Vegas Golden Knights dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Slovenský obranca Jozef Viliam Kmec čaká na debut v drese Vegas.
kde sledovať nhl v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights dnes (hokej, NHL, Kmec, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
04.11.2026 o 01:00
Pittsburgh
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Pittsburgh Penguins a Vegas Golden Knights.
Tučniaci sa aktuálne nemôžu pochváliť priaznivou formou, keď si za posledných osem zápasov poradili iba s Floridou a Nashvillom, no napriek tomu prišli následne porážky s Utahom a Montrealom, hoci iba o jeden gól. Za to Vegas sa po skvelom vstupe do nového ročníka trápi rovnako, keď si z posledných šiestich vystúpení odnieslo iba jediný triumf s Ottawou. Následne však nestačilo na New Jersey a poslednú noc na Boston.
Sledovať budeme zároveň aj situáciu okolo slovenského obrancu Viliama Kmeca, ktorý bol koncom víkendu povolaný do NHL a môže si už práve dnes pripísať debut v najlepšej hokejovej lige sveta.
Tučniaci sa aktuálne nemôžu pochváliť priaznivou formou, keď si za posledných osem zápasov poradili iba s Floridou a Nashvillom, no napriek tomu prišli následne porážky s Utahom a Montrealom, hoci iba o jeden gól. Za to Vegas sa po skvelom vstupe do nového ročníka trápi rovnako, keď si z posledných šiestich vystúpení odnieslo iba jediný triumf s Ottawou. Následne však nestačilo na New Jersey a poslednú noc na Boston.
Sledovať budeme zároveň aj situáciu okolo slovenského obrancu Viliama Kmeca, ktorý bol koncom víkendu povolaný do NHL a môže si už práve dnes pripísať debut v najlepšej hokejovej lige sveta.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: