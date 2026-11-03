Černák sa vracia po jedinom vynechanom zápase. V zostave Tampy nahradí útočníka

Slovenský hokejista Erik Černák sa po krátkej absencii vracia do zostavy Tampy Bay Lightning.
Dvadsaťdeväťročný obranca, ktorý pre nešpecifikované zranenie vynechal duel na ľade Nashvillu, nastúpi v noci na stredu v domácom zápase NHL proti Detroitu (1.00 SEČ).
Informoval o tom na sociálnej sieti X novinár Benjamin Pierce z oficiálneho webu Tampy Bay.
Černák pre zranenie absentoval len v jednom stretnutí, Tampa v ňom prehrala s Predators 4:5.
V doterajšom priebehu sezóny odohral 12 zápasov, v ktorých zaznamenal dve asistencie, 15 striel na bránku, zblokoval 17 striel súpera a rozdal 25 bodyčekov.
Po jeho návrate nastúpia „blesky“ proti Red Wings so siedmimi obrancami a 11 útočníkmi. Černák, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Lightning (2020, 2021), vytlačí zo zostavy krídelníka Scotta Sabourina, ktorý bude zdravým náhradníkom.
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