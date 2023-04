Halák drží zaujímavý rekord NHL. Proti jednému tímu však ešte nevyhral

NEW YORK. Keď New York Rangers čelili v noci zo štvrtka na piatok St. Louis Blues, v ich bráne stal Jaroslav Halák. Podal obstojný výkon, no nestačil na výhru za dva body.

"Jazdci" prehrali 2:3 po predĺžení. Slovenský brankár predviedol niekoľko dôležitých zákrokov, ale tento súper preňho naďalej zostáva zakliaty.

V drese "bluesmanov" kedysi hviezdil, no proti nim stále čaká na prvé víťazstvo. Proti St. Louis odchytal päť stretnutí, z toho dvakrát prehral po predĺžení. Má proti nim úspešnosť zákrokov na úrovni zhruba 86 percent.