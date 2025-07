Súťažný zápas naposledy odohral pred dvoma rokmi. Halák oficiálne ukončil kariéru

„Minulý rok som ešte absolvoval letnú prípravu. Chcel som ísť na ľad v Bostone, ale keď sa už nič nenašlo, povedal som si, že to nemá význam. Potom som sa už ani nesnažil. Oficiálne končím kariéru. Chcel by som sa poďakovať rodine, kamarátom, fanúšikom a špeciálne manželke Petre, ktorá pri mne stála celú kariéru,“ uviedol Halák pre piatkové vydanie denníka Šport.

V novembri 2023 sa ešte snažil dostať do NHL, keď bol na skúške v Caroline, ale už sa mu to nepodarilo.

Halák odchytal súťažný zápas naposledy pred dvomi rokmi, keď mal na sebe dres New Yorku Rangers.

Záujem o jeho služby pritom bol, hovorilo sa o ponuke z Česka, no zišlo z toho: „Chcel som najmä kvôli deťom zostať v Amerike, keďže tam chodia do školy a športové tréningy sú tam lepšie ako v Európe.“

V NHL strávil 17 sezón

Halák má za sebou 17-ročnú kariéru v NHL, počas ktorej obliekal dresy siedmich klubov - Montrealu, St. Louis, Washingtonu, New Yorku Islanders, Bostonu, Vancouveru a New Yorku Rangers. Pár dní bol aj hráčom Buffala, než ho Sabres vymenili do Washingtonu.

VIDEO: Jaroslav Halák a jeho najlepšie zákroky