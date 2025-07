53 rokov, nula výhovoriek. Jágr sa naplno pripravuje s Kladnom na ďalšiu sezónu

Počas tréningu si s ním vyskúšal spoluprácu Kelly Klíma, syn Petra, víťaza Stanleyho pohára s Edmontonom zo sezóny 1989/1990.

„Zahrať si s Jágrom v jednej lajne bola super skúsenosť. Bol spoluhráčom môjho otca, nečakal som, že bude hrať tak dlho,“ povedala jedna z nových posíl Kladna.

Extraligový klub vstupuje do novej éry, tím posilnilo pred sezónou 15 nových hráčov.

Zároveň to bude ročník, v ktorom bude mať Jágr už len 20-percentný podiel vo vlastníctve klubu. Majiteľom je od januára podnikateľ Tomáš Drastil, hlavnou ambíciou je vytúžený postup do play off.