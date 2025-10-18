Jágr na druhý pokus odštartoval svoju 38. profesionálnu sezónu, okamžite aj bodoval

Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2025 o 12:30
ShareTweet0

Vo veku 53 rokov a 244 dní odohral viac ako desať minút.

KLADNO. O necelý mesiac neskôr ako bolo pôvodne plánované, ale v zápase 15. kola českej najvyššej súťaže oficiálne odštartovala 38. profesionálna sezóna Jaromíra Jágra.

Päťdesiattriročný útočník nastúpil za Rytierov Kladno pri výhre 3:1 nad Vítkovicami.

Pôvodne avizoval koniec hráčskej kariéry, ale v piatok vypomáhal Jágr ako člen štvrtej formácie pri domácom víťazstve.

Legenda českého a svetového hokeja s číslom 68 na drese bola na zápasovej súpiske už skôr proti Karlovým Varom, ale tohtosezónny debut odložilo svalové zranenie.

„Je jeden z hráčov, na ktorého sa pozerala moja generácia. Počúvali sme, ako je legendárny. Je len jeden Jágr a je tu česť byť s ním,“ povedal pre isport.cz na jeho adresu brankár Kladna Oscar Dansk.

Vo veku 53 rokov a 244 dní odohral Jágr proti Vítkoviciam niečo vyše desiatich minút.

„Legenda nastúpila, klobúk dole, čo v tomto veku dokáže, ako sa pripraví. A tiež, že v presilovkách podrží puk a vie dať finálnu prihrávku.

Chalanov sme len upozornili, že je v zostave. Šli si za víťazstvom a tri body zostali v Kladne,“ uviedol asistent trénera Vítkovíc Aleš Krátoška.

Jágr bol v minulosti okrem hráča zároveň aj majiteľ Kladna, no v januári tohto roka predal svoj väčšinový podiel.

So spoluhráčmi zachytili úvod sezóny, v tabuľke sú síce na predposlednom mieste so 17 bodmi, ale iba o skóre za pozíciami zaručujúcimi účasť v play off.

Jágr je historicky najstarším hokejistom, ktorý pravidelne nastupuje do profesionálnej súťaže.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Jaromír Jágr.
    Jaromír Jágr.
    Jágr na druhý pokus odštartoval svoju 38. profesionálnu sezónu, okamžite aj bodoval
    dnes 12:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Jágr na druhý pokus odštartoval svoju 38. profesionálnu sezónu, okamžite aj bodoval