Jágr na druhý pokus odštartoval svoju 38. profesionálnu sezónu, okamžite aj bodoval

KLADNO. O necelý mesiac neskôr ako bolo pôvodne plánované, ale v zápase 15. kola českej najvyššej súťaže oficiálne odštartovala 38. profesionálna sezóna Jaromíra Jágra.
Päťdesiattriročný útočník nastúpil za Rytierov Kladno pri výhre 3:1 nad Vítkovicami.
Pôvodne avizoval koniec hráčskej kariéry, ale v piatok vypomáhal Jágr ako člen štvrtej formácie pri domácom víťazstve.
Legenda českého a svetového hokeja s číslom 68 na drese bola na zápasovej súpiske už skôr proti Karlovým Varom, ale tohtosezónny debut odložilo svalové zranenie.
„Je jeden z hráčov, na ktorého sa pozerala moja generácia. Počúvali sme, ako je legendárny. Je len jeden Jágr a je tu česť byť s ním,“ povedal pre isport.cz na jeho adresu brankár Kladna Oscar Dansk.
Vo veku 53 rokov a 244 dní odohral Jágr proti Vítkoviciam niečo vyše desiatich minút.
„Legenda nastúpila, klobúk dole, čo v tomto veku dokáže, ako sa pripraví. A tiež, že v presilovkách podrží puk a vie dať finálnu prihrávku.
Chalanov sme len upozornili, že je v zostave. Šli si za víťazstvom a tri body zostali v Kladne,“ uviedol asistent trénera Vítkovíc Aleš Krátoška.
Jágr bol v minulosti okrem hráča zároveň aj majiteľ Kladna, no v januári tohto roka predal svoj väčšinový podiel.
So spoluhráčmi zachytili úvod sezóny, v tabuľke sú síce na predposlednom mieste so 17 bodmi, ale iba o skóre za pozíciami zaručujúcimi účasť v play off.
Jágr je historicky najstarším hokejistom, ktorý pravidelne nastupuje do profesionálnej súťaže.