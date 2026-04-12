VIDEO: Trenér Colorada dostal pukom do tváre. Utrpel viaceré fraktúry kostí

Hokejisti Colorada s Čechom Martinom Nečasom sa budú musieť v dvoch nadchádzajúcich zápasoch na ľadoch súperov zaobísť v NHL bez trénera Jareda Bednara.
Kouč istého víťaza základnej časti s tímom na vonkajšie stretnutie do Kanady neodcestuje kvôli viacerým fraktúram kostí v tvári a poraneniu rohovky, ktoré utrpel pri zásahu pukom v sobotňajšom dueli s Vegas.
Bednar schytal na striedačke ranu v úvode tretej tretiny, keď ho trafil puk vystrelený útočníkom Golden Knights Keeganom Kolesarom. Avalanche s Vegas prehrali 2:3 v predĺžení, Nečas si pripísal jednu asistenciu.
VIDEO: Tréner Colorada dostal pukom do tváre
Trénerské povinnosti v pondelňajšom dueli v Calgary a o deň neskôr v Edmontone preberú asistenti Dave Hakstol a Nolan Pratt.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: