VIDEO: Trenér Colorada dostal pukom do tváre. Utrpel viaceré fraktúry kostí

Tréner Jared Bednar a jeho hráči Colorada. (Autor: TASR/AP)
ČTK|12. apr 2026 o 21:31
Bednar schytal na striedačke ranu v úvode tretej tretiny.

Hokejisti Colorada s Čechom Martinom Nečasom sa budú musieť v dvoch nadchádzajúcich zápasoch na ľadoch súperov zaobísť v NHL bez trénera Jareda Bednara.

Kouč istého víťaza základnej časti s tímom na vonkajšie stretnutie do Kanady neodcestuje kvôli viacerým fraktúram kostí v tvári a poraneniu rohovky, ktoré utrpel pri zásahu pukom v sobotňajšom dueli s Vegas.

Bednar schytal na striedačke ranu v úvode tretej tretiny, keď ho trafil puk vystrelený útočníkom Golden Knights Keeganom Kolesarom. Avalanche s Vegas prehrali 2:3 v predĺžení, Nečas si pripísal jednu asistenciu.

VIDEO: Tréner Colorada dostal pukom do tváre

Trénerské povinnosti v pondelňajšom dueli v Calgary a o deň neskôr v Edmontone preberú asistenti Dave Hakstol a Nolan Pratt.

