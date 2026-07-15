Pardavý šoféroval pod vplyvom alkoholu. Mrzí ma, že som sklamal dôveru ľudí, hovorí

Slovenský hokejový tréner Ján Pardavý potvrdil pre TASR, že ho počas uplynulého víkendu zadržali za volantom pod vplyvom alkoholu.
Svoju chybu si plne uvedomuje a je pripravený za ňu niesť následky.
Portál sport24.pluska.sk v utorok uverejnil informácie, že asistentovi hlavného trénera v národnom tíme Slovenska namerali v dychu alkohol. Podľa zdroja mu okamžite zadržali vodičský preukaz.
„Chcem sa postaviť čelom k informáciám, ktoré boli medializované a potvrdiť ich. Doteraz som sa k tejto veci nevyjadroval, pretože som celú situáciu najskôr osobne riešil s tými, ktorých sa to najviac týka – s mojou partnerkou, rodinou, vedením klubu Dukla Trenčín a predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Uvedomujem si, že ako dlhoročný reprezentant a tréner národného tímu mám ísť príkladom. Takéto konanie bolo mojím osobným zlyhaním.
Mrzí ma, že som sklamal dôveru ľudí v klube, na zväze a predovšetkým hokejových fanúšikov, ktorí ma doteraz vnímali ako slušného človeka. Som nesmierne vďačný, že som svojím konaním nikomu neublížil na zdraví,“ povedal Pardavý v oficiálnom stanovisku pre TASR.
Dodal, že za svoj čin prijme zodpovednosť a bude rešpektovať rozhodnutia príslušných orgánov: „S políciou plne spolupracujem, som pripravený niesť za moje konanie zodpovednosť a budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutia príslušných orgánov.
Keďže celá vec je stále v riešení, prosím o pochopenie, že sa k nej v tejto chvíli nebudem ďalej vyjadrovať."
Polícia SR v trenčianskom kraji na sociálnej sieti potvrdila, že počas víkendu, kedy sa v Trenčíne skončil hudobný festival, policajti odhalili dvoch vodičov motorových vozidiel s hodnotou alkoholu nad 1 promile, z toho jeden vodič nafúkal 1,90 promile.
Osemnásť vodičov nafúkalo hodnotu alkoholu do 1 promile. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková pre TASR uviedla:
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