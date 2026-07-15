Nórsky zázrak, vravel expert o bizarnom šprinte. Cyklisti prešli etapou najrýchlejšie v histórii

Hoci Tour de France 2026 sa ešte len tesne preklopila do svojej druhej polovice, cyklisti už stihli prepísať niekoľko zápisov a rekordov.
- 11. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 11. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
Jeden veľký prekonali aj v stredu. 11. etapa bola s priemernou rýchlosťou 50,91 kilometrov za hodinu najrýchlejšou v histórii slávnych pretekov.
Rýchly deň zakončil ešte rýchlejší záver. V hromadnom dojazde Sören Waerenskjold zaskočil najväčších šprintérskych favoritov, tímových kolegov a nakoniec aj sám seba.
Nórsky cyklista získal premiérovú výhru na Tour.
„Waerenskjold sa objavil z ničoho nič a v bizarnom šprinte si uchmatol víťazstvo," píše francúzsky L'Equipe.
V utorok spadol, v stredu vyhral
Keď pelotón 6,5 kilometra pred cieľom dostihol trojčlenný únik v zložení Nelson Oliveira (Movistar), Anthon Charmig (Uno-X) a Mathis Le Berre (TotalEnergies), všetko nasvedčovalo tomu, že tempo sa ešte zvýši.
Opak bol pravdou. Šprintérske tímy zvolili celkom nezvyčajne opatrný nájazd do záveru, rozbehli sa až dve kilometre pred cieľom.
VIDEO: Zostrihy 11. etapy na Tour de France
Asi 600 metrov pred cieľom vyšprintoval z okresaného balíka rozbiehač tímu Decathlon AG2R La Mondiale Cees Bol a hoci si vytvoril dobrý náskok, bolo to priskoro.
Situáciu dokonale využil Waerenskjold. Na pravej strane cesty sa pretlačil cez úzku medzeru, zaradil sa za Bola a následne ho silným finišom predstihol.
Najväčší favoriti - Jasper Philipsen a Olav Kooij - začali šprintovať, ale Nóra už nedokázali predbehnúť.
„Zostava Uno-X? To snáď nie je možné? Nórsky zázrak v Nevers," komentoval expert Eurosportu Štěpán Straka.
Waerenskjold dokázal finišovať po prekvapivom útoku, ktorý začal asi 300 metrov pred cieľovou čiarou.
„Takéto sú dojazdy na Tour de France. Niekedy to proste nedáva zmyslel," dodal Martin Hačecký z Eurosportu.
Víťaz etapy označil záverečný šprint za „zvláštny". „Čakal som, že ma na konci ešte predbehnú, ale nestalo sa."
„Znamená to pre mňa všetko. Je to moje najväčšie víťazstvo v kariére. Už pred štartom Tour som vedel, že sú tu dvaja či traja šprintéri, ktorí sú rýchlejší ako ja. Ak sa však všetko zíde, môžem zajazdiť výborný šprint, presne ako dnes.
Niekedy si verím a som presvedčený, že môžem uspieť, no veľakrát sa cítim úplne vyčerpaný a mám pocit, že vyhrať je nemožné," povedal Waerenskjold.
Dvadsaťšesťročný Nór nie je ani čistokrvný šprintér, ale skôr časovkár. Aj vďaka tomu dokázal udržať taký dlhý šprint.
Na Tour de France štartuje štvrtýkrát v kariére. Vlani bol štvrtý aj tretí, ale trojtýždňové preteky nedokončil.
Blízko predčasného konca bol aj v utorok. V hektickej 10. etape spadol a poranil si ruku. Nakoniec prišiel do cieľa a dosiahol najväčší úspech kariéry.
„O to neuveriteľnejšie je, že sa mi to podarilo práve deň po páde. Na štarte som sa cítil naozaj zle, ale postupne sa moje telo rozbehlo," vravel.
Pre tím Uno-X Mobility vybojoval iba druhé víťazstvo na Tour de France. Prvé získal vlani tiež v 11. etape Jonas Abrahamsen.
„Je to šialené. Nečakali sme, že dnes vyhrávame. Určite to nečakal ani Sören. Po páde vyzeral veľmi smutný, vôbec sme neverili, že by práve dnes mohol byť prvý," hodnotil jazdec nórskeho zoskupenia Tobias Johannessen.
Telenovela na záver
Diskvalifikovaný alebo nie? Pýtali sa fanúšikovia po etape v súvislosti s Jasperom Philipsenom.
Krátko po dojazde sa zdalo, že Belgičan prišiel o cenné tretie miesto. Rozhodcovia ho totiž po preskúmaní záverečného šprintu preradili na 119. priečku za nedovolený kontakt s cyklistom tímu Picnic PostNL.
K incidentu došlo v hektickom závere, keď sa Philipsen snažil nájsť priestor v boji o čo najlepšiu pozíciu. Z opakovaných záberov nebolo zrejmé, že by išlo o úmyselné alebo nebezpečné vytlačenie súpera.
Belgický tím sa voči verdiktu okamžite ohradil a jeho športový riaditeľ tímu Alpecin - Premier Tech Christoph Roodhooft zamieril priamo za rozhodcami.
Po diskusii a opätovnom preskúmaní celej situácie arbitri svoje pôvodné rozhodnutie zmenili.
Philipsenovi vrátili tretie miesto, body do súťaže o zelený dres a tiež zrušili žltú kartu.
„Som rád, že sme si to mohli spoločne vysvetliť a že rozhodcovia zrušili verdikt aj žltú kartu,“ povedal Roodhooft.
Podľa neho sa riešili dve sporné situácie. Philipsen bol súčasťou kolízie, nebol však jej priamou príčinou.
„Nebolo to správne rozhodnutie a rozhodcovia si to uvedomili. Oceňujem, že svoju chybu priznali. Je jednoduchšie trvať na pôvodnom verdikte, no oni to neurobili,“ dodal Roodhooft.
Zdôraznil, že nejde len o Philipsena a boj o zelený dres, ale o dôležitý precedens pre všetkých šprintérov v pelotóne.
Philipsen v súťaži o zelený dres aktuálne na prvého Madsa Pedersena (Lidl-Trek) stráca 62 bodov.
Najrýchlejšia etapa v histórii
„Sledujeme rekordnú éru cyklistiky," písal po etape expert The Athletic Duncan Alexander. „Pravidelne sa objavujú historické míľniky."
Jeden taký sa prekonal aj v stredu. Priemerná rýchlosť 11. etapy, ktorá merala 161 kilometrov a cyklisti počas nej nastúpali 1400 výškových metrov, bola 50,91 kilometrov za hodinu, čo je nový rekord pretekov.
Etapa trvala len 3 hodiny a 10 minút, najmenej tento rok. Druhá najkratšia etapa (9.) trvala o 17 minút viac.
Cyklisti na trase z Vichy do Neversu prekonali rekord z roku 1999, keď bola priemerná rýchlosť 4. etapy z Lavalu do Blois 50,35 km/h. V cieli sa po hromadnom dojazde radoval legendárny taliansky cyklista Mario Cipollini.
Cyklistom k prekonaniu zápisu pomohol rovinatý profil, pokojný priebeh a tiež priaznivý vietor.
„Hneď od začiatku som cítil, že tempo je veľmi vysoké. Pritom to nebola nijako mimoriadne náročná etapa.
Keď sme sa však zastavili na krátku potrebu, bolo doslova šialené dostať sa späť do pelotónu. Vtedy som si povedal, že dnes sa pôjde neuveriteľne rýchlo. Je skvelé byť súčasťou najrýchlejšej etapy v histórii Tour de France," vravel Tadej Pogačar, líder celkového poradia.
Prekonanie súčasného rekordu trvalo 27 rokov. Vydrží nový zápis rovnako dlho? „Vzhľadom na súčasné technológie je to nepravdepodobné," myslí expert Alexander.
Celkové poradia po 11. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
39:25:08 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
319 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
276 b
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
225 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
215 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
205 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
160 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
105 b
10.
Huub Artz
Lotto Intermarché
94 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
39:29:30 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 34:24 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 48:57 min
10.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:01:24 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
118:13:29 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 24:18 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 38:51 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:28 min
5.
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:08:03 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:24:23 h