    15.07.2026 13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Sören Wärenskjold
    Uno-X Mobility
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    Nórsky zázrak, vravel expert o bizarnom šprinte. Cyklisti prešli etapou najrýchlejšie v histórii

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje výhru v 11. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (50)
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje výhru v 11. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|15. júl 2026 o 20:26
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    11. etapa Tour de France 2026 bola najrýchlejšia v histórii.

    Hoci Tour de France 2026 sa ešte len tesne preklopila do svojej druhej polovice, cyklisti už stihli prepísať niekoľko zápisov a rekordov. 

    Jeden veľký prekonali aj v stredu. 11. etapa bola s priemernou rýchlosťou 50,91 kilometrov za hodinu najrýchlejšou v histórii slávnych pretekov. 

    Rýchly deň zakončil ešte rýchlejší záver. V hromadnom dojazde Sören Waerenskjold zaskočil najväčších šprintérskych favoritov, tímových kolegov a nakoniec aj sám seba. 

    Nórsky cyklista získal premiérovú výhru na Tour

    „Waerenskjold sa objavil z ničoho nič a v bizarnom šprinte si uchmatol víťazstvo," píše francúzsky L'Equipe. 

    V utorok spadol, v stredu vyhral 

    Keď pelotón 6,5 kilometra pred cieľom dostihol trojčlenný únik v zložení Nelson Oliveira (Movistar), Anthon Charmig (Uno-X) a Mathis Le Berre (TotalEnergies), všetko nasvedčovalo tomu, že tempo sa ešte zvýši. 

    Opak bol pravdou. Šprintérske tímy zvolili celkom nezvyčajne opatrný nájazd do záveru, rozbehli sa až dve kilometre pred cieľom. 

    VIDEO: Zostrihy 11. etapy na Tour de France

    Asi 600 metrov pred cieľom vyšprintoval z okresaného balíka rozbiehač tímu Decathlon AG2R La Mondiale Cees Bol a hoci si vytvoril dobrý náskok, bolo to priskoro. 

    Situáciu dokonale využil Waerenskjold. Na pravej strane cesty sa pretlačil cez úzku medzeru, zaradil sa za Bola a následne ho silným finišom predstihol.

    Najväčší favoriti - Jasper Philipsen a Olav Kooij - začali šprintovať, ale Nóra už nedokázali predbehnúť. 

    „Zostava Uno-X? To snáď nie je možné? Nórsky zázrak v Nevers," komentoval expert Eurosportu Štěpán Straka.

    Waerenskjold dokázal finišovať po prekvapivom útoku, ktorý začal asi 300 metrov pred cieľovou čiarou. 

    „Takéto sú dojazdy na Tour de France. Niekedy to proste nedáva zmyslel," dodal Martin Hačecký z Eurosportu. 

    Víťaz etapy označil záverečný šprint za „zvláštny". „Čakal som, že ma na konci ešte predbehnú, ale nestalo sa."

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape Tour de France 2026.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    „Znamená to pre mňa všetko. Je to moje najväčšie víťazstvo v kariére. Už pred štartom Tour som vedel, že sú tu dvaja či traja šprintéri, ktorí sú rýchlejší ako ja. Ak sa však všetko zíde, môžem zajazdiť výborný šprint, presne ako dnes.

    Niekedy si verím a som presvedčený, že môžem uspieť, no veľakrát sa cítim úplne vyčerpaný a mám pocit, že vyhrať je nemožné," povedal Waerenskjold. 

    Dvadsaťšesťročný Nór nie je ani čistokrvný šprintér, ale skôr časovkár. Aj vďaka tomu dokázal udržať taký dlhý šprint. 

    Na Tour de France štartuje štvrtýkrát v kariére. Vlani bol štvrtý aj tretí, ale trojtýždňové preteky nedokončil. 

    Blízko predčasného konca bol aj v utorok. V hektickej 10. etape spadol a poranil si ruku. Nakoniec prišiel do cieľa a dosiahol najväčší úspech kariéry. 

    „O to neuveriteľnejšie je, že sa mi to podarilo práve deň po páde. Na štarte som sa cítil naozaj zle, ale postupne sa moje telo rozbehlo," vravel. 

    Pre tím Uno-X Mobility vybojoval iba druhé víťazstvo na Tour de France. Prvé získal vlani tiež v 11. etape Jonas Abrahamsen. 

    „Je to šialené. Nečakali sme, že dnes vyhrávame. Určite to nečakal ani Sören. Po páde vyzeral veľmi smutný, vôbec sme neverili, že by práve dnes mohol byť prvý," hodnotil jazdec nórskeho zoskupenia Tobias Johannessen. 

    Telenovela na záver

    Diskvalifikovaný alebo nie? Pýtali sa fanúšikovia po etape v súvislosti s Jasperom Philipsenom. 

    Krátko po dojazde sa zdalo, že Belgičan prišiel o cenné tretie miesto. Rozhodcovia ho totiž po preskúmaní záverečného šprintu preradili na 119. priečku za nedovolený kontakt s cyklistom tímu Picnic PostNL.

    K incidentu došlo v hektickom závere, keď sa Philipsen snažil nájsť priestor v boji o čo najlepšiu pozíciu. Z opakovaných záberov nebolo zrejmé, že by išlo o úmyselné alebo nebezpečné vytlačenie súpera.

    Fotogaléria z 11. etapy na Tour de France 2026
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra a Dán Jonas Vingegaard v bodkovanom drese najlepšieho vrchára v celkovom priebežnom poradí sa rozprávajú pred 11. etapou.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra sa teší na pódiu po 11. etape.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší na pódiu z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.
    50 fotografií
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 11. etapy (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Austrálsky cyklista Sebastian Berwick počas 11. etapy (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Cyklistický peletón počas 11. etapy (161,3 km) počas cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Netherland's Dylan Van Baarle rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breack away rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides among the pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Germany's Florian Lipowitz rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives on the start line of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Supporters wait for the riders to pass during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, arrives on the start line of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, talks to Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, before the start of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives on the start line of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, chat before the start of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold celebrates on the podium after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold celebrates on the podium after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold, celebrates after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (Tim De Waele/Pool via AP)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold, center left, crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold, center left, crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Carlos Verona rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates on the podium after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. AP Photo/Thibault Camus)Spain's Juan Ayuso, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Juan Ayuso, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Belgický tím sa voči verdiktu okamžite ohradil a jeho športový riaditeľ tímu Alpecin - Premier Tech Christoph Roodhooft zamieril priamo za rozhodcami. 

    Po diskusii a opätovnom preskúmaní celej situácie arbitri svoje pôvodné rozhodnutie zmenili.

    Philipsenovi vrátili tretie miesto, body do súťaže o zelený dres a tiež zrušili žltú kartu.

    „Som rád, že sme si to mohli spoločne vysvetliť a že rozhodcovia zrušili verdikt aj žltú kartu,“ povedal Roodhooft. 

    Podľa neho sa riešili dve sporné situácie. Philipsen bol súčasťou kolízie, nebol však jej priamou príčinou.

    „Nebolo to správne rozhodnutie a rozhodcovia si to uvedomili. Oceňujem, že svoju chybu priznali. Je jednoduchšie trvať na pôvodnom verdikte, no oni to neurobili,“ dodal Roodhooft. 

    Zdôraznil, že nejde len o Philipsena a boj o zelený dres, ale o dôležitý precedens pre všetkých šprintérov v pelotóne.

    Philipsen v súťaži o zelený dres aktuálne na prvého Madsa Pedersena (Lidl-Trek) stráca 62 bodov. 

    Najrýchlejšia etapa v histórii

    „Sledujeme rekordnú éru cyklistiky," písal po etape expert The Athletic Duncan Alexander. „Pravidelne sa objavujú historické míľniky." 

    Jeden taký sa prekonal aj v stredu. Priemerná rýchlosť 11. etapy, ktorá merala 161 kilometrov a cyklisti počas nej nastúpali 1400 výškových metrov, bola 50,91 kilometrov za hodinu, čo je nový rekord pretekov. 

    Etapa trvala len 3 hodiny a 10 minút, najmenej tento rok. Druhá najkratšia etapa (9.) trvala o 17 minút viac. 

    Cyklisti na trase z Vichy do Neversu prekonali rekord z roku 1999, keď bola priemerná rýchlosť 4. etapy z Lavalu do Blois 50,35 km/h. V cieli sa po hromadnom dojazde radoval legendárny taliansky cyklista Mario Cipollini. 

    Cyklistom k prekonaniu zápisu pomohol rovinatý profil, pokojný priebeh a tiež priaznivý vietor. 

    „Hneď od začiatku som cítil, že tempo je veľmi vysoké. Pritom to nebola nijako mimoriadne náročná etapa.

    Keď sme sa však zastavili na krátku potrebu, bolo doslova šialené dostať sa späť do pelotónu. Vtedy som si povedal, že dnes sa pôjde neuveriteľne rýchlo. Je skvelé byť súčasťou najrýchlejšej etapy v histórii Tour de France," vravel Tadej Pogačar, líder celkového poradia. 

    Prekonanie súčasného rekordu trvalo 27 rokov. Vydrží nový zápis rovnako dlho? „Vzhľadom na súčasné technológie je to nepravdepodobné," myslí expert Alexander. 

    Celkové poradia po 11. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    39:25:08 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    319 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    276 b

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    225 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    215 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    205 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    160 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    105 b

    10.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    94 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    39:29:30 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 34:24 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 48:57 min

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:01:24 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    118:13:29 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 24:18 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 38:51 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:28 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:08:03 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:24:23 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje výhru v 11. etape Tour de France 2026.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje výhru v 11. etape Tour de France 2026.
    Nórsky zázrak, vravel expert o bizarnom šprinte. Cyklisti prešli etapou najrýchlejšie v histórii
    Martin Turčindnes 20:261
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje výhru v 11. etape Tour de France 2026.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje výhru v 11. etape Tour de France 2026.
    Nórsky zázrak, vravel expert o bizarnom šprinte. Cyklisti prešli etapou najrýchlejšie v histórii
    Martin Turčindnes 20:261
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    Domov»Tour de France 2026»Nórsky zázrak, vravel expert o bizarnom šprinte. Cyklisti prešli etapou najrýchlejšie v histórii