Po vydarenej sezóne v Pittsburghu prišla odmena. Kanadský kanonier podpísal zmluvu s Devils

Kanadský hokejový útočník Anthony Mantha sa ako neobmedzený voľný hráč dohodol s klubom NHL New Jersey Devils na dvojročnej zmluve v celkovej hodnote 9,5 milióna dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 4,75 mil. USD.
Tridsaťjedenročný krídelník, ktorý v minulej sezóne hral za Pittsburgh, našiel nové pôsobisko až dva týždne po otvorení trhu s voľnými hráčmi.
V drese Penguins zaznamenal 33 gólov a 31 asistencií v 81 zápasoch základnej časti a pridal jednu asistenciu v šiestich dueloch play off. Na konci júna mu vypršal ročný kontrakt na 2,5 milióna dolárov.
Manthu draftoval v roku 2013 Detroit v 1. kole z celkového 20. miesta, okrem Red Wings hral v NHL aj za Washington, Vegas či Calgary. Kanadu reprezentoval na MS 2019 na Slovensku, odkiaľ si odniesol striebornú medailu.
Devils stihli počas letnej prestávky vymeniť brankára Jacoba Markströma na Floridu výmenou za útočníkov Evana Rodriguesa, Jespera Boqvista a Bena Steevesa.
Takisto poslali slovenského obrancu Šimona Nemca spoločne s krídelníkom Maximom Cyplakovom do Calgary výmenou za podmienečné voľby v 1. kole draftu 2027 a 2028, druhokolový výber v tohtoročnom drafte a obrancu Etienna Morina.
Nový generálny manažér klubu Sunny Mehta „ulovil“ na trhu s voľnými hráčmi aj obrancu Declana Chisholma a brankára Davida Ritticha.