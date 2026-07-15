Liptovský Mikuláš posilnil obranu o reprezentanta. Má na konte viac ako 300 zápasov v lige

Obranné rady HK 32 Liptovský Mikuláš posilňuje slovenský hokejista Andrej Golian. Dvadsaťpäťročný, 192 centimetrov vysoký obranca prichádza z HKM Zvolen.
V slovenskej extralige má na konte viac ako 300 zápasov, pričom výraznú časť kariéry spojil s HC 07 Detva a HC Slovan Bratislava.
Jeho kariéru zdobí majstrovský titul v slovenskej extralige, štarty v Lige majstrov aj bohaté reprezentačné skúsenosti.
Slovensko reprezentoval na dvoch seniorských majstrovstvách sveta, dvoch svetových šampionátoch hráčov do 20 rokov aj na MS do 18 rokov. V zámorí si obliekal dres Tri-City Americans vo WHL.
Do Liptovského Mikuláša prichádza fyzicky disponovaný obranca s kvalitným prehľadom v hre, skúsenosťami z medzinárodného hokeja a schopnosťou podporiť ofenzívu presnou rozohrávkou.
Liptovský MIkuláš o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.