Liptovský Mikuláš posilnil obranu o reprezentanta. Má na konte viac ako 300 zápasov v lige

Andrej Golian.
Andrej Golian. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
Sportnet|15. júl 2026 o 21:57
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Výraznú časť kariéry spojil s HC 07 Detva a HC Slovan Bratislava.

Obranné rady HK 32 Liptovský Mikuláš posilňuje slovenský hokejista Andrej Golian. Dvadsaťpäťročný, 192 centimetrov vysoký obranca prichádza z HKM Zvolen.

V slovenskej extralige má na konte viac ako 300 zápasov, pričom výraznú časť kariéry spojil s HC 07 Detva a HC Slovan Bratislava.

Jeho kariéru zdobí majstrovský titul v slovenskej extralige, štarty v Lige majstrov aj bohaté reprezentačné skúsenosti.

Slovensko reprezentoval na dvoch seniorských majstrovstvách sveta, dvoch svetových šampionátoch hráčov do 20 rokov aj na MS do 18 rokov. V zámorí si obliekal dres Tri-City Americans vo WHL.

Do Liptovského Mikuláša prichádza fyzicky disponovaný obranca s kvalitným prehľadom v hre, skúsenosťami z medzinárodného hokeja a schopnosťou podporiť ofenzívu presnou rozohrávkou.

Liptovský MIkuláš o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.

Tipsport liga

Andrej Golian.
Andrej Golian.
Liptovský Mikuláš posilnil obranu o reprezentanta. Má na konte viac ako 300 zápasov v lige
dnes 21:57
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