Yzerman opúšťa post generálneho manažéra, v Detroite však zostáva: Vážim si každú skúsenosť

Steve Yzerman.
Steve Yzerman. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. júl 2026 o 16:53
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Presúva sa do funkcie hlavného poradcu majiteľa a generálneho riaditeľa.

Steve Yzerman opúšťa post generálneho manažéra a viceprezidenta exekutívy Detroitu Red Wings.

Bývalý legendárny kanadský hokejista sa v klube NHL presúva do funkcie hlavného poradcu majiteľa a generálneho riaditeľa Chrisa Ilitcha.

Yzerman bude hokejové operácie v tíme „červených krídel“ riadiť až do vymenovania nového GM.

Hľadanie nového generálneho manažéra bude riadiť samotný Ilitch, podľa TSN sa budú posudzovať interní aj externí kandidáti.

Mám najvyššiu úctu k jeho trvalému záväzku

„Stevove celoživotné príspevky pre Red Wings znamenali pre túto organizáciu viac, ako sa dá slovami vyjadriť, a ja mám najvyššiu úctu k jeho trvalému záväzku voči našej organizácii,“ povedal Ilitch.

„Sme vďační za Steveovu tvrdú prácu a odhodlanie v pozícii generálneho manažéra a sme vďační za to, že Steve zostane tam, kam patrí – tu s rodinou Red Wings.“

Yzerman zastával funkciu GM Detroitu od roku 2019. Počas jeho pôsobenia sa Red Wings ani raz nedostali do play off.

Yzerman: Vážim si každú skúsenosť

„Som úprimne vďačný Chrisovi a celej rodine Ilitchovcov,“ uviedol Yzerman v klubovom vyhlásení.

„Táto organizácia mi dala neuveriteľné príležitosti, od môjho pôsobenia ako hráča až po privilégium návratu na poste generálneho manažéra.

Vážim si každú skúsenosť a som nesmierne hrdý na to, že zostávam súčasťou tejto skvelej organizácie.“

Detroit čaká na účasť v bojoch o Stanleyho pohár desať rokov, čo je najdlhšia aktívna séria bez vyraďovačky v NHL.

Minulú sezónu pritom Red Wings rozbehli nádejne, keď z úvodných 53 zápasov vyhrali 32. V záverečných 26 dueloch však zvíťazili len deväťkrát a opäť zostali pred bránami play off.

Nie sme tam, kde by sme my chceli

Pred rokom 2016 hral účinkoval klub v play off v 25 sezónach za sebou. „Je zrejmé, že ako organizácia nie sme tam, kde by sme my a naši fanúšikovia očakávali,“ vyhlásil Ilitch.

„Teším sa na to, že privediem nové vedenie a vybudujem organizáciu majstrovského kalibru, akú si Hockeytown zaslúži.“

Yzerman je legendou klubu a jedným z deviatich hráčov, ktorých číslo dresu Red Wings slávnostne vyradili.

Je člen Hokejovej siene slávy v Toronte a počas svojej hráčskej kariéry ako kapitán doviedol Red Wings k trom Stanley Cupom.

Na vrchole zoznamu úloh Yzermanovho nástupcu bude rozhodnutie, ako sa vyrovnať so žiadosťou o výmenu zo strany Dylana Larkina.

Dvadsaťdeväťročný americký center má v Detroite ešte päť rokov platnú zmluvu, no nechce v tíme pokračovať.

Olympijský víťaz z Milána by prijal výmenu len do Minnesoty, Floridy a Vegas, neskôr zoznam preferovaných destinácií ešte rozšíril o Dallas.

Otázna je aj budúcnosť krídelníka Alexa Debrincata, ktorý vstupuje do záverečnej sezóny svojej zmluvy.

NHL

Steve Yzerman.
Steve Yzerman.
Yzerman opúšťa post generálneho manažéra, v Detroite však zostáva: Vážim si každú skúsenosť
dnes 16:53
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