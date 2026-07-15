Yzerman opúšťa post generálneho manažéra, v Detroite však zostáva: Vážim si každú skúsenosť

Steve Yzerman opúšťa post generálneho manažéra a viceprezidenta exekutívy Detroitu Red Wings.
Bývalý legendárny kanadský hokejista sa v klube NHL presúva do funkcie hlavného poradcu majiteľa a generálneho riaditeľa Chrisa Ilitcha.
Yzerman bude hokejové operácie v tíme „červených krídel“ riadiť až do vymenovania nového GM.
Hľadanie nového generálneho manažéra bude riadiť samotný Ilitch, podľa TSN sa budú posudzovať interní aj externí kandidáti.
Mám najvyššiu úctu k jeho trvalému záväzku
„Stevove celoživotné príspevky pre Red Wings znamenali pre túto organizáciu viac, ako sa dá slovami vyjadriť, a ja mám najvyššiu úctu k jeho trvalému záväzku voči našej organizácii,“ povedal Ilitch.
„Sme vďační za Steveovu tvrdú prácu a odhodlanie v pozícii generálneho manažéra a sme vďační za to, že Steve zostane tam, kam patrí – tu s rodinou Red Wings.“
Yzerman zastával funkciu GM Detroitu od roku 2019. Počas jeho pôsobenia sa Red Wings ani raz nedostali do play off.
Yzerman: Vážim si každú skúsenosť
„Som úprimne vďačný Chrisovi a celej rodine Ilitchovcov,“ uviedol Yzerman v klubovom vyhlásení.
„Táto organizácia mi dala neuveriteľné príležitosti, od môjho pôsobenia ako hráča až po privilégium návratu na poste generálneho manažéra.
Vážim si každú skúsenosť a som nesmierne hrdý na to, že zostávam súčasťou tejto skvelej organizácie.“
Detroit čaká na účasť v bojoch o Stanleyho pohár desať rokov, čo je najdlhšia aktívna séria bez vyraďovačky v NHL.
Minulú sezónu pritom Red Wings rozbehli nádejne, keď z úvodných 53 zápasov vyhrali 32. V záverečných 26 dueloch však zvíťazili len deväťkrát a opäť zostali pred bránami play off.
Nie sme tam, kde by sme my chceli
Pred rokom 2016 hral účinkoval klub v play off v 25 sezónach za sebou. „Je zrejmé, že ako organizácia nie sme tam, kde by sme my a naši fanúšikovia očakávali,“ vyhlásil Ilitch.
„Teším sa na to, že privediem nové vedenie a vybudujem organizáciu majstrovského kalibru, akú si Hockeytown zaslúži.“
Yzerman je legendou klubu a jedným z deviatich hráčov, ktorých číslo dresu Red Wings slávnostne vyradili.
Je člen Hokejovej siene slávy v Toronte a počas svojej hráčskej kariéry ako kapitán doviedol Red Wings k trom Stanley Cupom.
Na vrchole zoznamu úloh Yzermanovho nástupcu bude rozhodnutie, ako sa vyrovnať so žiadosťou o výmenu zo strany Dylana Larkina.
Dvadsaťdeväťročný americký center má v Detroite ešte päť rokov platnú zmluvu, no nechce v tíme pokračovať.
Olympijský víťaz z Milána by prijal výmenu len do Minnesoty, Floridy a Vegas, neskôr zoznam preferovaných destinácií ešte rozšíril o Dallas.
Otázna je aj budúcnosť krídelníka Alexa Debrincata, ktorý vstupuje do záverečnej sezóny svojej zmluvy.