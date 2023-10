Do sezóny v plnej zostave. Ducks sa na poslednú chvíľu dohodli s perspektívnym obrancom

ANAHEIM. Klub Anaheim Ducks a obmedzene voľný hráč Jamie Drysdale sa dohodli na predĺžení zmluvy. Stalo sa tak krátko pred štartom novej sezóny.

V prípade, že by sa nedohodli na podmienkach, by hrozilo, že by vynechal celý ročník. Obranca napokon súhlasil s trojročnou zmluvou.

Zarobí si 2 300 000 dolárov ročne. Dokopy to znamená čiastku 6 900 000 dolárov. Oproti minulému kontraktu ide o polmiliónový prídavok v prepočte na ročný zárobok.