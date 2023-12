Prestup sa nekoná. Talentovaný Čech skončil na listine nechcených

ST. LOUIS. Český hokejový útočník Jakub Vrána bol klubom St. Louis Blues zaradený na waiver listinu nechránených hráčov.

Znamená to, že si ho počas nasledujúcich 24 hodín môže zadarmo vziať ktorýkoľvek generálny manažér. Pokiaľ sa tak nestane, môže ho klub preveliť do nižšej AHL, kde by nastúpil za Springfield Thunderbirds.

Pre Vránu nie je táto situácia ničím nepoznaným. Už vlani, keď pôsobil v Detroite, si ho nik nevybral.