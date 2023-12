Patril k najväčším českým talentom. Vránu kritizujú za maniere, hrozí mu koniec v NHL

ST. LOUIS. Jakub Vrána. Meno, ktoré kedysi v NHL vnímali ako jeden z najväčších talentov jeho ročníka, dnes v lige nemá takmer nijakú hodnotu. Čo sa deje s českým útočníkom? Túto otázku si pri ňom kladú mnohí a už príliš dlho. Jeho kariére v najlepšej súťaži sveta môže čoskoro odzvoniť. A rozhodne nebude patriť k najslávnejším. Vránu si v roku 2014 na drafte zvolili Washington Capitals ako 13. výber. Od toho momentu odohral v profilige 365 stretnutí so ziskom 209 (110+99) bodov.

Potenciál nenaplnil. Potom, čo ho minulý rok vymenili z Detroitu, sa zdá, že ho viac nepotrebujú ani v St. Louis. Otázkou je, či sa rozdelia jeho cesty len s organizáciou Blues alebo aj s NHL ako takou.

Rokujú o výmene Zo zámoria prichádzali v pondelok rozporuplné informácie. Podľa novinára Jeremyho Rutherforda sa St. Louis Blues rozhodli umiestniť Vránu na waiver listinu nechránených hráčov, odkiaľ by si ho mohli vziať generálni manažéri úplne zadarmo. Napokon však vyšiel oficiálny zoznam bez jeho mena. Na listinách sa ocitli iba Boris Katchouk z tímu Chicago Blackhawks a Dmitrij Samorukov z tímu Pittsburgh Penguins. Hráčov agent J. P. Barry vyhlásil: “Vrána bol ráno informovaný, že bude umiestnený na waiver listinu, ale vedenie asi zmenilo názor. Musel im niekto ohľadom neho volať. Som presvedčený, že diskutujú o výmene.” Takéto prípady sa nedejú často, ale stávajú sa. Pred piatimi rokmi sa napríklad na waiver listinu Toronta mal dostať Connor Carrick, ale prišiel telefonát z Dallasu a ešte v ten deň sa dohodli na trejde. O Vránovom odchode však zatiaľ každý len špekuluje. Vyhlásenie o vyriešení jeho situácie zatiaľ verejnosť nedostala.

Prijal odkaz, no nezlepšil sa V Blues sa dlhodobo neuchytil. Vlani po výmene síce hral obstojne, pozbieral 14 (10+4) bodov v 20 zápasoch, ale v ročníku 2023/24 je to stará známa pesnička. V 19 dueloch strelil 2 góly a pridal 4 asistencie. Celkovo pritom zarába 5 250 000 dolárov ročne. Nielenže zbiera málo bodov, ale viackrát bol iba zdravým náhradníkom. “Potrebujeme toho od neho viac. V posledných zápasoch som toho proste v jeho podaní veľa nevidel. Musí na sebe pracovať,” komentoval tréner Craig Berube, keď ho posadil po prvýkrát. Vrána mu na to odvetil, že odkaz prijíma a rozhodnutie rešpektuje. “Chcem dokázať, že som tu šťastný,” dodal.

Jeho odhodlanie sa však neprejavilo na ľade. Ťažko povedať, či to bolo nefungujúcou chémiou so spoluhráčmi alebo čímsi iným. Vrána však od úvodu novembra bodoval len trikrát a skóroval len raz. Na hráča jeho kalibru je to málo.

Jakub Vrána sa teší z gólu. (Autor: SITA/AP)

Komplikovaný prípad “Nájsť miesto, kde zapasuje Vrána, je ťažké. V ofenzíve hrá podľa seba, takže si príliš nerozumie s hviezdami tímov. Nie je rozhodujúcim faktorom v presilovkách. Je zlý v defenzíve. A nemusí mať motiváciu plniť rolu šikovného hráča v slabom mužstve,” opisuje ho známy analytik JFresh na sociálnej sieti X. “Mám ho rád a jeho strelecké schopnosti v rýchlosti, keď je vo forme, sú na elitnej úrovni, ale neviem, ako by mohol zapasovať do tímu kandidáta na Stanley Cup a zároveň netuším, či by to fungovalo, keby hral trebárs v prvej lajne v San Jose.” Skrátka a jasne, Vrána je komplikovaný prípad. Nikde nezahviezdil, hoci na to mal veľký potenciál. Navzdory zábleskom streleckej geniality, keď trebárs v apríli 2021 nastrieľal za Detroit proti Dallasu 4 góly, je jeho osobným maximom 25 gólov v jednej sezóne, v čom stráca trebárs na Tomáša Tatara. Chýba mu konzistentnosť a pri hlbšom pohľade na jeho osobu zaznamenáte fámy o jeho pracovnej morálke. Ide o čisto ofenzívny talent, od ktorého tréneri nečakajú zázraky v defenzíve, ale poriadny bodový príspevok. Keď nepríde ani ten, Vránova hodnota rapídne klesá.

Problémy na ľade aj mimo neho Vránovi, žiaľ, veľmi poškodila minulá sezóna. Jej prvú polovicu strávil v Detroite Red Wings. Generálny manažér Steve Yzerman získal českého forvarda výmenou z Washingtonu Capitals 12. apríla 2021. Tento trejd bol pôvodne hodnotený ako veľká výhra “červených krídel”, keďže za Anthonyho Manthu okrem Vránu dostali aj Richarda Pánika a dve draftové voľby. Nakoniec sa ukázalo, že to nebola žiadna sláva. Vrána síce začal v novom drese ako z veľkej knihy a dokonca dostal životný kontrakt na tri roky s celkovým zárobkom 15 750 000 dolárov, ale ani tu nedokázal byť konzistentne hviezdou. VIDEO: Štyri góly Jakuba Vránu v jednom zápase

V ročníku 2021/22 za to nemohol. Liečil sa z operácie ramena, ktorá mu dovolila len 26 duelov, v ktorých strelil slušných 13 gólov. Sezóna 2022/23 mu nevychádzala z herného ani osobného hľadiska. Na jednej strane s ním prestali počítať v Detroite, za ktorý odohral dva duely v októbri a tri vo februári. Ďalších 17 štartov pridal v AHL v drese Grand Rapids.

Zároveň však strávil istý čas na asistenčnom programe NHLPA. Oficiálne nebolo uvedené, aký bol dôvod, no táto možnosť slúži hráčom na pomoc s problémami s mentálnym zdravím či závislosťami. Portál sport.cz v tom čase napísal: „Podľa dôveryhodného zdroja redakcie mal užívať konkrétnu návykovú látku dlhodobo a rozhodne nejde len o poslednú dobu. Druh návykovej látky sport.cz pozná, rozhodol sa ju však nezverejňovať.” Začiatok roka 2023 bol zvláštny. Jeho dni v Detroite sa chýlili ku koncu a zdalo sa, že s vedením nemá najlepšie vzťahy. “Nemôžem detailne opísať mnohé veci, ktoré sa udiali,” povedal po jeho vytrejdovaní Yzerman. “Len by som povedal, že prajem Jakubovi veľa šťastia v kariére na ľade i mimo neho. Prišiel čas pre obidve strany, aby sme sa rozišli.” Cena, za ktorú ho predal? Siedme kolo draftu 2025 a Dylan McLaughlin, ktorý v NHL nikdy neodohral ani zápas a v súčasnosti pôsobí vo Švédsku.

Ani Jágr si nerobil, čo chcel Odpoveď na otázku, čo bude ďalej s Vránom, sa pravdepodobne dozvieme v priebehu najbližších dní. Je však zrejmé, že v St. Louis už nemajú záujem udržať si ho. Jeho gólový potenciál nemôžeme brať na ľahkú váhu. Preto sa nedá vylúčiť možnosť, že si niektorý z klubov vyrokuje jeho zisk za lacnú protihodnotu a navyše presvedčí Blues, že si musia ponechať časť z jeho platu. Zároveň však kluby dobre poznajú jeho povesť. Nenapĺňanie potenciálu na ľade a osobné problémy mimo neho sú v tomto tvrdom biznise problémom. Najjasnejšie sa o jeho pracovitosti vyjadril počas majstrovstiev sveta v roku 2019 na Slovensku odborník Marek Sýkora, ktorý v Česku vyvolal škandál. “Som ťažko sklamaný z Jakuba Vránu. Nejde do súboja, nie je ho vidno. Pár okamihov mi stačilo k uisteniu v názore, že má hviezdne maniere,” povedal vtedy pre český denník Sport. Vtedajší reprezentačný kouč Miloš Říha bol jemnejší, ale snajperovi nedal kľúčovú rolu a pre iSport tiež skritizoval jeho nasadenie: “Dvakrát sme si ho zavolali, aby sme mu zdôraznili, že musí viac pracovať pre tím. Na prvý zápas prišiel trochu nepripravený, dlho nehral zápas, netrénoval. A keď sme naňho trochu spustili, zdalo sa mi, že sa trošku zľakol, spozornel. Prišiel zápas so Švédmi, ktorý mu vyšiel a možno sa domnieval, že voči nemu povolíme a on si bude môcť na ľade robiť, čo bude chcieť. Ale ani Jágr si na ľade nerobil, čo sa mu zachcelo.”