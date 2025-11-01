Český brankár Montrealu neprehral ešte ani raz. NHL ho zaradila medzi hviezdy mesiaca

BRATISLAVA. Brankár Montrealu Jakub Dobeš bol v NHL vyhlásený treťou hviezdou mesiaca.
Českého gólmana, ktorý v októbri vyhral všetkých šesť zápasov, predčili v ankete len útočníci Jack Eichel z Vegas a Mark Scheifele z Winnipegu.
Dvadsaťštyriročný Dobeš vo svojej druhej sezóne v NHL zatiaľ nepoznal porážku. V šiestich víťazných stretnutiach mal priemer 1,97 inkasovanej bránky a úspešnosť zákrokov 93 percent.
Vzhľadom na to, že v minulom ročníku nastúpil len v 16 zápasoch, je považovaný za nováčika.
Medzi brankármi je iba desiatym nováčikom v histórii, ktorý vyhral úvodných šesť stretnutí v sezóne.
Dlhšiu sériu mali len Bob Froese, Martin Jones (obaja osem zápasov), Wayne Thomas a Brent Johnson (obaja sedem zápasov).
Montreal je aj vďaka Dobešovi druhý vo Východnej konferencii. Zvyšné stretnutia za Canadiens odchytal Samuel Montembeault, ktorý si pripísal dve výhry a tri porážky.
Eichel, ktorý pred štartom do sezóny podpísal novú osemročnú zmluvu na 108 miliónov dolárov, nazbieral v 11 októbrových zápasoch deväť gólov a 11 asistencií a vedie produktivitu NHL.
Scheifele je druhý s deviatimi gólmi a deviatimi asistenciami.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: