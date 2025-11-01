Český brankár Montrealu neprehral ešte ani raz. NHL ho zaradila medzi hviezdy mesiaca

Brankár Jakub Dobeš.
Brankár Jakub Dobeš. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
1. nov 2025
Medzi hviezdy mesiaca sa dostali aj Jack Eichel a Mark Schieifele.

BRATISLAVA. Brankár Montrealu Jakub Dobeš bol v NHL vyhlásený treťou hviezdou mesiaca.

Českého gólmana, ktorý v októbri vyhral všetkých šesť zápasov, predčili v ankete len útočníci Jack Eichel z Vegas a Mark Scheifele z Winnipegu.

Dvadsaťštyriročný Dobeš vo svojej druhej sezóne v NHL zatiaľ nepoznal porážku. V šiestich víťazných stretnutiach mal priemer 1,97 inkasovanej bránky a úspešnosť zákrokov 93 percent.

Vzhľadom na to, že v minulom ročníku nastúpil len v 16 zápasoch, je považovaný za nováčika.

Medzi brankármi je iba desiatym nováčikom v histórii, ktorý vyhral úvodných šesť stretnutí v sezóne.

Dlhšiu sériu mali len Bob Froese, Martin Jones (obaja osem zápasov), Wayne Thomas a Brent Johnson (obaja sedem zápasov).

Montreal je aj vďaka Dobešovi druhý vo Východnej konferencii. Zvyšné stretnutia za Canadiens odchytal Samuel Montembeault, ktorý si pripísal dve výhry a tri porážky.

Eichel, ktorý pred štartom do sezóny podpísal novú osemročnú zmluvu na 108 miliónov dolárov, nazbieral v 11 októbrových zápasoch deväť gólov a 11 asistencií a vedie produktivitu NHL.

Scheifele je druhý s deviatimi gólmi a deviatimi asistenciami.

NHL

dnes 20:48
