Príklepy z NHL: Za Slovensko mohol chytať brankár Montrealu

BRATISLAVA. Keď sa prvýkrát učil korčuľovať, mal iba dva a pol roka. Na ľad ho zobrala mama, bývalá krasokorčuliarka a otec, hokejový brankár.
Pri prvých pokusoch ale padal a na korčule sa už postaviť nechcel. Trvalo viac než rok, kým to skúsil znova.
Hoci ho to začalo baviť, už v prvých momentoch bolo vidieť, že jazdiť smerom dopredu sa mu príliš nechce. V teplákoch sa hádzal na ľad a chytal puky.
O približne 20 rokov neskôr patrí chlapec z úvodu prekvapivo medzi najlepších brankárov NHL. Volá sa Jakub Dobeš a chytá za Montreal.
Český gólman nastúpil v sezóne 2025/26 na šesť zápasov, všetky premenil na víťazstvá. Inkasoval iba 12 gólov a chytil až 93 percent všetkých striel, ktoré na neho smerovali.
Podľa rozšírených štatistík pochytal už viac ako 8 gólov nad očakávania, čo ho radí medzi absolútnu špičku ligy.
Naposledy pomohol Montrealu vyhrať na ľade Seattlu 4:3 po predĺžení. Dobeš vytlačil na okraj svojho slávnejšieho brankárskeho kolegu Sama Montembeaulta a aj vďaka nemu sa Canadiens držia na tretej priečke vo Východnej konferencii.
A hoci je Dobeš hrdý Čech, krajinu reprezentoval iba v jednom jedinom zápase - ešte v sezóne 2016/17 vo výbere do 16 rokov.
Práve vďaka tomuto stretnutiu môžu byť naši západní susedia radi, že o 24-ročného nádejného brankára neprišli.
Dobeš totiž v tom čase uvažoval, že bude reprezentovať Slovensko, rodisko jeho mamy Viery.
V tretej časti rubriky Príklepy z NHL sa dozviete niečo viac o prvom góle Samuela Honzeka, prečo bol Marián Gáborík súčasťou špeciálneho zápasu v Minnesote, aký vstup do sezóny má Juraj Slafkovský a kedy pricestujú Slováci z NHL na ZOH do Milána.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. Jakub Dobeš pôvodne nemal byť ani brankár. Jeho otec, bývalý hráč Vítkovíc či Olomouca, dobre vedel, aké nešťastné je to povolanie a synovi spočiatku prízvukoval, nech sa hlavne netlačí do bránky.
No keď ho tréneri videli, s akou radosťou chytá puky, navliekli ho do výstroja. Okamžite sa mu to zapáčilo a otec Dobeš musel prijať fakt, že bude vychovávať svojho nástupcu.
2. „Kuba", ako mu doma všetci hovoria, začínal v Havířove. Počas tínedžerských čias chytal za Vítkovice, neskôr vo vzdialenom Chomutove. Aj keď pôsobil na najvyššej úrovni v krajine, nikdy nebol v úzkom výbere reprezentačných trénerov.
„Boli tam iní chlapci, ktorých mali radšej ako mňa," hovoril v minulosti Dobeš, ktorého táto situácia mrzela.
3. „Každý tréner má vytypovaných svojich brankárov, vtedy im do toho asi nezapadal. Spätne si musia hovoriť, že prehliadli veľký talent, ale to sa občas stane," spomínal jeho bývalý tréner Dušan Strharský prednedávnom pre idnes.cz.
„Premýšľal, že by chytal za Slovensko,“ dodal Strharský.
4. Dobešova mama Viera - zaslobodna Poráčová - pochádza z Košíc. Spolu s bratom Pavlom kedysi reprezentovala Slovensko na majstrovstvách sveta a Európy v krasokorčuľovaní. Bola niekdajšou trojnásobnou majsterkou Slovenska.
„Vážne nad tým uvažoval. Zisťoval si veci okolo, ale vtedy boli pravidlá prísnejšie. Vzhľadom na jeden odchytaný zápas za šestnástku by nejaký čas nesmel reprezentovať vôbec. Nakoniec od toho upustil, s odstupom času správne rozhodnutie," uviedol jeho bývalý tréner.
5. Dobeš sa v Česku považoval za „obyčajného hokejistu". Chcel dosiahnuť viac, a tak sa napokon rozhodol odísť hľadať šťastie do zámoria. Mal iba 16 rokov a rodičom sa v hlave premietal už známy scenár.
„Bolo to veľmi ťažké. Ja som kvôli krasokorčuľovaniu tiež odchádzala v šestnástich z domu a občas som si v duchu hovorila, že by som nechcela, aby takto odchádzali aj moji chlapci. Na jednej strane je fajn, že sa osamostatnia, spoznajú svet, ale pre rodičov je to ťažké. Prišlo mi, že tá etapa, čo sme boli spolu doma, bola veľmi krátka," spomína po rokoch mama Viera.
6. Dobešovi v Spojených štátoch veľmi pomohol bývalý slovenský reprezentant Ľuboš Bartečko, ktorý v St. Louis trénoval mládežnícky tím.
Pre Dobeša ale v jeho vekovej kategórii nemal miesto, a tak mu na základe odporúčania od Brucea Racineho, bývalého brankára NHL, dohodil miesto v tíme do 18 rokov.
Český mladík sa uchytil a aj keď spočiatku o neho nejavili záujem ani kluby v juniorskej USHL, na drafte do NHL si ho v roku 2020 vybral Montreal.
7. V profilige debutoval 28. decembra 2024, proti Floride si udržal čisté konto. Vyhral aj nasledujúce štyri zápasy a odvtedy sa stal stabilným členom brankárskeho tandemu Canadiens.
8. Dobeš si aspoň nateraz pýta post jednotky v bránke Montrealu. Čísla, ktoré dosahuje v úvode sezóny, sú mimoriadne a bude náročné ich udržať.
Ak by sa mu to aspoň z časti podarilo, mohol by talent „odnikiaľ" dokonca zamiešať karty v boji o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika.
9. Dalibor Dvorský odohral prvý tohtosezónny zápas v NHL. Proti Vancouveru odohral veľmi solídny duel, hoci nebodoval a St. Louis prehralo 3:4 po nájazdoch.
Dvadsaťročný útočník bol centrom druhého útoku a priestor dostal aj v presilovke. Odohral 16 minút a 36 sekúnd, z toho 2 minúty a 45 sekúnd v početnej výhode.
Dvorský na vhadzovaniach, ktoré cez leto trénoval s bývalým útočníkom Michalom Handzušom, mal úspešnosť 69 percent.
Zaujal aj dobrou ofenzívou. Podľa pokročilých štatistík patril medzi najlepších hráčov Blues. Keď bol na ľade, Vancouver v hre 5 proti 5 nevyslal ani jednu strelu na bránku, kým St. Louis až sedem.
Na konci prvej tretiny sa v presilovke dostal aj k nebezpečnej strele, ktorou trafil žŕdku. „Odohral veľmi dobrý zápas,“ uviedol tréner Jim Montgomery.
10. Samuel Honzek si v noci na stredu pripísal prvý gól v NHL. Dočkal sa až v 14. zápase, keď skóroval do siete Toronta.
Pre mladého útočníka to znamenalo prekonanie smoly, ktorá ho v zakončení sprevádzala od začiatku sezóny.
11. Jeho gólovú premiéru si užili aj rodičia, ktorý zápas pozorne sledovali doma, hoci sa hral od 23:00 nášho času.
„Boli to veľké emócie, konečne mu to tam padlo," uviedol Samuelov otec Martin.
12. Honzek označil prvý presný zásah za „obrovskú vec". „Otec mi nedávno poslal fotku z čias, keď som bol ešte malý – vtedy bol Stanley Cup v mojom rodnom meste a ja som sa s ním odfotil. A keď som tú fotku teraz videl a uvedomil si, že som práve strelil svoj prvý gól v NHL," uviedol pre klubový web.
VIDEO: Prvý gól Samuela Honzeka v NHL
13. Honzekov spoluhráč Martin Pospíšil, ktorý je od začiatku ročníka mimo kvôli bližšie nešpecifikovanému zraneniu, sa podľa dostupných správ zapojil do tréningového procesu. S tímom na ľade ale ešte nekorčuľoval, a tak jeho návrat zostávy otázny.
14. Minnesota Wild si v týchto dňoch pripína 25. výročie vzniku a nemohol pri tom chýbať ani Marián Gáborík. Doteraz v klube drží viacero rekordov, vrátane toho pre najlepšieho strelca organizácie v histórii. Za Wild nastrieľal za deväť sezón 219 gólov.
„Minnesota má v mojom srdci výnimočné miesto, pretože som tu odštartoval kariéru v NHL a strávil som v klube deväť rokov. Našiel som si tu veľa priateľov, s ktorými som naďalej v kontakte.“
15. Do zápasu proti Winnipegu (3:4pp) nastúpili hráči Minnesoty v špeciálnych dresoch, ktoré pripomínajú éru na začiatku milénia. Pred stretnutím Gáborík prečítal otváraciu zostavu tímu a vhodil aj slávnostné buly.
Gáborík je prvým draftovaným hráčom klubu a strelil aj úplne prvý gól v histórii organizácie - drevenou hokejkou. „Pochybujem, že niekto z dnešných hráčov Wild mal podobnú hokejku v ruke," dodal bývalý slovenský ostrostrelec.
16. Dobrý vstup do sezóny má Juraj Slafkovský. Hovorí to tréner Montrealu Martin St. Louis, zámorské médiá a aj rozšírené štatistiky.
Po jedenástich zápasoch má na konte päť gólov a jednu asistenciu. Napriek tomu, že vlani mal v rovnakom období už osem bodov, jeho herný prejav sa výrazne zlepšil.
Hodnotu očakávaných gólov má už teraz vyššiu ako počas celej nováčikovskej sezóny.
Zapracoval aj na jednej zo svojich najväčších slabín - strieľa oveľa častejšie. Vyprodukoval už 49 pokusov o strelu a z toho 26 smerovalo na bránku.
Jeho hodnota Corsi klesla pod úroveň 50 percent iba dvakrát. Keď je Slafkovský na ľade, Montreal oveľa častejšie útočí ako sa bráni, predlžuje si čas v útočnej tretine, na základe čoho tím generuje oveľa viac príležitostí.
17. Slafkovského konkurent na drafte, Logan Cooley, podpísal s Utahom novú zmluvu. Američan pri výbere v roku 2022 smeroval do Arizony z tretieho miesta. Pomyselne ho „predbehli" Slafkovský aj Šimon Nemec.
S Mammoth podpísal 8-ročný kontrakt v celkovej výške 80 miliónov dolárov. Ročne si mladý útočník prilepší o 10 miliónov USD.
V konečnom súčte dostal hodnotnejšiu zmluvu ako vtedajšia draftová jednotka Slafkovský.
Cooley má v súčasnej sezóne výrazný podiel na vydarenom štarte Utahu, ktorý sa dostal do čela Západnej konferencie. V 11 dueloch strelil 8 gólov a nazbieral 12 kanadských bodov.
18. Rokovania o novej zmluve absolvoval aj útočník Martin Nečas. Colorado si jeho služby veľmi cení a dalo mu adekvátnu ponuku.
Nový kontrakt znie nasledovne - 92 miliónov rozložených na 8 rokov. Šikovný strelec si tak príde priemerne na 11,5 milióna dolárov ročne.
Nečas sa stane najlepšie plateným českým hokejistom v NHL a aj najlepšie zarábajúcim športovcov v Česku.
"Teraz sa môžem sústrediť len na hokej a vyhrávanie. Urobím všetko pre to, aby sa Stanleyho pohár zase vrátil do Colorada," povedal Nečas pri podpise novej zmluvy.
19. Do Zimnej olympiády 2026 v Miláne a Cortine zostáva 98 dní. Už teraz je ale známy program slovenských hokejistov.
Podľa trénera Vladimíra Országha reprezentácia odletí na hry 3. alebo 4. februára, hráči z NHL sa k tímu pripoja 8. februára.
20. Na ZOH 2026 by sa mal predstaviť aj Sidney Crosby. V uplynulom týždni dosiahol ďalší významný míľnik v NHL - pokoril hranicu 1700 bodov.
Stal sa iba deviatym hokejistom histórie, ktorému sa to podarilo. Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL ôsmi hráči - Wayne Gretzky (2857), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723).
21. Po približne 10 odohraných zápasoch je najlepším tímom celej NHL New Jersey so Šimonom Nemcom. Devils vyhrali až osem stretnutí a na domácom ľade ešte nestratili ani bod.
Šestnásť bodov má aktuálne aj Pittsburgh, Utah, Colorado a Montreal.
22. Najproduktívnejším hráčom ligovej tabuľky je Jack Eichel z Vegas, ktorý nazbieral 19 bodov za osem gólov a jedenásť asistencií.
O miesto najlepšieho strelca sa delí štvorica Nathan MacKinnon (Colorado), Jack Hughes (New Jersey), Cole Caufield (Montreal) a Pavel Dorofeyev (Vegas). Všetci menovaní nastrieľali po deväť gólov. Najviac asistencií má kapitán Montrealu Nick Suzuki (14).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: