Bude sa učiť od šampiónov. Demek podpísal prvý kontrakt v NHL

VEGAS. Slovenský hokejový útočník Jakub Demek podpísal nováčikovský kontrakt s Vegas Golden Knights. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

S talentovaným rodákom z Košíc sa dohodli na trojročnej zmluve. Presné platové podmienky zatiaľ neboli upresnené.

Po vydarenom kempe sa zdá, že zamieri do AHL do klubu Henderson Silver Knights, no stále môže hrať aj v juniorskej WHL.