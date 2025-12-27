Problémy pre ofenzívu Montrealu. Dlhšie obdobie im nepomôže skúsený center

Kanadský hokejista Jake Evans z Montrealu Canadiens má po zranení dolnej časti tela vynechať štyri až šesť týždňov, oznámil klub v sobotu.
Útočník sa zranil v zápase proti Pittsburghu Penguins 20. decembra, keď v prvej tretine ho trafil do kolena útočník Penguins Justin Brazeau.
Po zápase hlavný tréner Canadiens Martin St. Louis naznačil, že Evans s tímom nepocestuje, keďže podstupuje ďalšiu liečbu.
Dvadsaťdeväťročný center má v tejto sezóne na konte päť gólov a 10 bodov v 34 zápasoch, čo je jeho siedma sezóna v Montreale. Canadiens si ho pôvodne vybrali v 7. kole (celkovo 207.) draftu NHL v roku 2014, no debut v drese Montrealu absolvoval až v sezóne 2019/20.
Rodák z Toronta zaznamenal počas svojej kariéry v NHL 45 gólov a 138 bodov v 383 zápasoch.
Canadiens posilnili hĺbku na poste centra v tomto mesiaci, keď 19. decembra získali skúseného útočníka Phillipa Danaulta z Los Angeles Kings výmenou za výber v 2. kole draftu 2026.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: