San Jose na nič nečaká. Švédsky talent podpísal po drafte nováčikovskú zmluvu

Ivar Stenberg na drafte NHL 2026
Ivar Stenberg na drafte NHL 2026 (Autor: TASR/AP)
TASR|3. júl 2026 o 06:42
ShareTweet0

Dvojka tohtoročného draftu dostala kontrakt ako prvá.

Osemnásťročný švédsky hokejista Ivar Stenberg sa stal prvým hráčom z tohtoročného draftu NHL s platnou zmluvou v zámorskej profilige.

Útočník, ktorého si z druhej priečky vybral tím San Jose Sharks, podpísal so „žralokmi“ trojročný nováčikovský kontrakt.

Stenberg bojoval o post draftovej jednotky s Kanaďanom Gavinom McKennom, po ktorom napokon v úvode draftu siahlo Toronto Maple Leafs. Stenberg sa prezentoval konzistentnými výkonmi vo švédskej SHL a upútal na seba pozornosť aj na MS vo Švajčiarsku.

„Som nesmierne nadšený. Je to sen, takže som veľmi šťastný. Bolo to úžasné. Stretnúť nových ľudí a byť tu prvýkrát, to bolo úžasné,“ uviedol po podpise zmluvy podľa portálu nhl.com.

Stenberg odohral uplynulý ročník v drese Frölundy a v 43 zápasoch zaznamenal 33 bodov (11+22). To bolo najviac pre hráča do 18 rokov od čias bratov Daniela Sedina (42) a Henrika Sedina (34) v sezóne 1998/99. Na svetovom šampionáte mal bilanciu štyri góly a štyri asistencie.

NHL

Ivar Stenberg na drafte NHL 2026
Ivar Stenberg na drafte NHL 2026
San Jose na nič nečaká. Švédsky talent podpísal po drafte nováčikovskú zmluvu
dnes 06:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»San Jose na nič nečaká. Švédsky talent podpísal po drafte nováčikovskú zmluvu