San Jose na nič nečaká. Švédsky talent podpísal po drafte nováčikovskú zmluvu

Osemnásťročný švédsky hokejista Ivar Stenberg sa stal prvým hráčom z tohtoročného draftu NHL s platnou zmluvou v zámorskej profilige.
Útočník, ktorého si z druhej priečky vybral tím San Jose Sharks, podpísal so „žralokmi“ trojročný nováčikovský kontrakt.
Stenberg bojoval o post draftovej jednotky s Kanaďanom Gavinom McKennom, po ktorom napokon v úvode draftu siahlo Toronto Maple Leafs. Stenberg sa prezentoval konzistentnými výkonmi vo švédskej SHL a upútal na seba pozornosť aj na MS vo Švajčiarsku.
„Som nesmierne nadšený. Je to sen, takže som veľmi šťastný. Bolo to úžasné. Stretnúť nových ľudí a byť tu prvýkrát, to bolo úžasné,“ uviedol po podpise zmluvy podľa portálu nhl.com.
Stenberg odohral uplynulý ročník v drese Frölundy a v 43 zápasoch zaznamenal 33 bodov (11+22). To bolo najviac pre hráča do 18 rokov od čias bratov Daniela Sedina (42) a Henrika Sedina (34) v sezóne 1998/99. Na svetovom šampionáte mal bilanciu štyri góly a štyri asistencie.