VIDEO: Slafkovský neboduje, ale vyhráva. Montreal spravil dôležitý krok k postupu do play-off

Na pozícii druhej voľnej karty do vyraďovacích bojov vo Východnej konferencii majú osembodový náskok.

MONTREAL. Hokejisti Montrealu triumfovali v nočnom zápase NHL nad Detroitom 4:1 a šiestym víťazstvom za sebou spravili dôležitý krok k postupu do play-off.

Pre Montreal i Detroit išlo o dôležitý súboj, keďže práve „červené krídla“ sú jeden z najvážnejších konkurentov Canadiens v boji o play-off.

Montreal má na konte 87 bodov v 78 zápasoch. V poradí o voľnú kartu za ním nasledujú štyri tímy, ktoré nazbierali po 79 bodov v 77 dueloch - New York Rangers, Detroit, New York Islanders a Columbus. Do konca základnej časti môžu získať maximálne po 10 bodov.