Nesmieš mať vysoko hokejku, kamarát. IIHF si rypla do slovenského obrancu

BRATISLAVA. Doterajší priebeh svetového šampionátu nemôžu slovenskí hokejisti hodnotiť s úsmevom na tvári. Po výhre nad Francúzmi ďalšie dva zápasy prehrali, hoci výsledok 1:5 s Kanadou bol možno až príliš krutý.

Slováci vstúpili do zápasu výborne a do prvej reklamnej prestávky mali viacero gólových šancí. Po prvej tretine držali s favoritom nerozhodné skóre 1:1, no potom prišiel moment, ktorý zaujal aj glosátorov IIHF.

Slovenský obranca Mislav Rosandič spravil zbytočný faul v útočnom pásme. Napokon z toho bol štvorminútový trest, keďže hokejkou spôsobil krvavé zranenie Maxovi Comtoisovi, a Kanaďania presilovku využili.