Kanonier Dallasu sa stal prvou hviezdou týždňa. Ocenený bol aj obranca Hughes

Jason Robertson oslavuje gól.
Jason Robertson oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. nov 2025 o 19:53
Dvadsaťšesťročný americký krídelník vyslal za uplynulý týždeň na bránku súperov 19 striel.

NEW YORK. Hviezdami týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Jason Robertson z Dallasu Stars, Alex DeBrincat z Detroitu Red Wings a obranca Quinn Hughes z Vancouveru Canucks.

V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka profiligy.

Za prvú hviezdu uplynulého týždňa vyhlásili Robertsona, kanonier dallaských „hviezd“ strelil v troch zápasoch šesť gólov a pridal tri asistencie. Bodoval v každom stretnutí, pričom vo všetkých Stars zvíťazili. Celkovo natiahli súčasnú víťaznú šnúru už na päť zápasov.

Dvadsaťšesťročný americký krídelník vyslal v sledovanom období 19 striel na bránku (najviac v lige) a pripísal si šesť plusových bodov. V dueli s Philadelphiou (15. novembra) dosiahol hetrik, svoj šiesty v kariére v NHL.

VIDEO: Zostrih zápasu Dallas - Philadelphia

DeBrincat nazbieral v minulom týždni v troch zápasoch päť gólov a jednu asistenciu.

Detroitu pomohol k zisku piatich bodov a k posunu na druhé miesto v tabuľke Atlantickej divízie. Dvadsaťsedemročný Američan strelil tri góly v presilovkách, čo je najviac v celej súťaži.

Honor tretej hviezdy týždňa patrí Hughesovi, kapitán Vancouveru získal v dvoch dueloch sedem kanadských bodov za asistencie.

Vydaril sa mu najmä zápas s Tampou Bay (16. novembra), v ktorom sa zaskvel štyrmi asistenciami a prispel k obratu na 6:2.

NHL

