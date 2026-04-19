Humenné neudržalo dvojgólové vedenie. Proti Trenčínu museli rozhodnúť až nájazdy

Radosť hráčov z Humenného. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 19:27
Humenné napokon rozhodlo o výhre až v nájazdoch.

Tipsport liga - 10. kolo baráže

Humenné - Trenčín 3:2 sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 8. Šachvorostov (Novota, Rimarev), 31. Vaško (Vrábeľ, Toma), rozh. nájazd Krajňák – 35. Šiška (Hudec, Hain), 35. Hatala (Bubela, Safin)

Rozhodcovia: Orolin - Lauff, Janiga

Vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše: Deschenau (Trenčín) 2+10 min osobný trest za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 369

Humenné: Hurčík – Cibák, Zekucia, Novota, Jacko, Pišoja, Pulščák, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Sokoli, Krajňák, Borov

Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Bečár – Descheneau, Bubela, Safin – Bellerive, Šiška, Bezúch – Krajčovič, Krajč, Švec – Kalis

Hokejisti Prešova triumfovali v 10. kole baráže o účasť v Tipsport lige na ľade Skalice 4:3 a dostali sa tak na čelo tabuľky o dva body pred Trenčín.

Dukla v druhom nedeľňajšom stretnutí prehrala na ľade Humenného 2:3 po samostatných nájazdoch.

Prešov aj Trenčín si už v predošlom kole zabezpečili účasť v Tipsport lige v sezóne 2026/2027. Humenné si tretím víťazstvom v baráži upevnilo tretiu priečku v tabuľke.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

10

7

1

1

1

35:25

24

2.

Trenčín

10

6

1

2

1

37:24

22

3.

Humenné

10

2

1

1

6

25:35

9

4.

Skalica

10

1

1

0

8

29:42

5

Radosť hráčov Nitry po góle v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
VIDEO: Veľkolepé predstavenie Nitry v prvom finále. Slovanu strelila šesť gólov
