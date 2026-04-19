Humenné neudržalo dvojgólové vedenie. Proti Trenčínu museli rozhodnúť až nájazdy

Tipsport liga - 10. kolo baráže
Humenné - Trenčín 3:2 sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Šachvorostov (Novota, Rimarev), 31. Vaško (Vrábeľ, Toma), rozh. nájazd Krajňák – 35. Šiška (Hudec, Hain), 35. Hatala (Bubela, Safin)
Rozhodcovia: Orolin - Lauff, Janiga
Vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše: Deschenau (Trenčín) 2+10 min osobný trest za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 369
Humenné: Hurčík – Cibák, Zekucia, Novota, Jacko, Pišoja, Pulščák, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Sokoli, Krajňák, Borov
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Bečár – Descheneau, Bubela, Safin – Bellerive, Šiška, Bezúch – Krajčovič, Krajč, Švec – Kalis
Hokejisti Prešova triumfovali v 10. kole baráže o účasť v Tipsport lige na ľade Skalice 4:3 a dostali sa tak na čelo tabuľky o dva body pred Trenčín.
Dukla v druhom nedeľňajšom stretnutí prehrala na ľade Humenného 2:3 po samostatných nájazdoch.
Prešov aj Trenčín si už v predošlom kole zabezpečili účasť v Tipsport lige v sezóne 2026/2027. Humenné si tretím víťazstvom v baráži upevnilo tretiu priečku v tabuľke.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
10
7
1
1
1
35:25
24
2.
Trenčín
10
6
1
2
1
37:24
22
3.
Humenné
10
2
1
1
6
25:35
9
4.
Skalica
10
1
1
0
8
29:42
5