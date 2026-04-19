ONLINE: HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 10. kolo)

HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 10. kola baráže o Tipsport ligu.
HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 10. kola baráže o Tipsport ligu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. apr 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE z 10. kola baráže Tipsport ligy: HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC 19 Humenné a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 10. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, baráž, 10. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
19.04.2026 o 17:00
10. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Baráž o Tipsport ligu sa blíži ku svojmu koncu a po minulom kole už je jasné, kto sa predstaví v najvyššej súťaži. Trenčín a Prešov potvrdili svoju rolu favoritov a udržia sa medzi elitou. Oba tieto tímy majú v tabuľke zhodne po 21 bodov. Tretie Humenné má sedem bodov a posledná Skalica päť.

Humenčania sa opäť predstavia v TIPOS Slovenskej hokejovej lige. V baráži dokázali dvakrát zdolať Skalicu. Naposledy prehrali v Prešove 2:4. Najproduktívnejším hráčom Humenného v baráži je Roman Žitný, ktorý si pripísal sedem bodov (2G, 5A).

Trenčania vedú barážovú tabuľku, ale len o skóre pred Prešovom. Vyhrali tri zápasy po sebe, naposledy si pripísali víťazstvo 5:1 v Skalici. Jaedon Descheneau je lídrom bodovania, keď získal trinásť bodov (7G, 6A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín

9

6

1

1

1

35:21

21

2.

HC Prešov

9

6

1

1

1

31:22

21

3.

HC 19 Humenné 

9

2

0

1

6

22:33

7

4.

HK Skalica

9

1

1

0

7

26:38

5

HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos z 1. zápasu finále play-off Tipsport ligy.online
HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos z 1. zápasu finále play-off Tipsport ligy.online
