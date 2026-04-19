ONLINE: HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 10. kolo)

Hokejisti HC 19 Humenné a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 10. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, baráž, 10. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
19.04.2026 o 17:00
10. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Baráž o Tipsport ligu sa blíži ku svojmu koncu a po minulom kole už je jasné, kto sa predstaví v najvyššej súťaži. Trenčín a Prešov potvrdili svoju rolu favoritov a udržia sa medzi elitou. Oba tieto tímy majú v tabuľke zhodne po 21 bodov. Tretie Humenné má sedem bodov a posledná Skalica päť.
Humenčania sa opäť predstavia v TIPOS Slovenskej hokejovej lige. V baráži dokázali dvakrát zdolať Skalicu. Naposledy prehrali v Prešove 2:4. Najproduktívnejším hráčom Humenného v baráži je Roman Žitný, ktorý si pripísal sedem bodov (2G, 5A).
Trenčania vedú barážovú tabuľku, ale len o skóre pred Prešovom. Vyhrali tri zápasy po sebe, naposledy si pripísali víťazstvo 5:1 v Skalici. Jaedon Descheneau je lídrom bodovania, keď získal trinásť bodov (7G, 6A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
9
6
1
1
1
35:21
21
2.
HC Prešov
9
6
1
1
1
31:22
21
3.
HC 19 Humenné
9
2
0
1
6
22:33
7
4.
HK Skalica
9
1
1
0
7
26:38
5