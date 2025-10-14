Slafkovského si vybral na drafte z prvého miesta. Generálny manažér Montrealu predĺžil zmluvu

MONTREAL. Hokejový klub Montreal Canadiens predĺžil zmluvu s generálnym manažérom Kentom Hughesom o ďalších päť rokov.
Spolu s manažérom bude v tíme pokračovať aj funkcionár Jeff Gorton, ktorý dostane pozíciu prezidenta hokejových operácií. Obaja boli v poslednom roku svojich predchádzajúcich zmlúv.
Informoval o tom majiteľ, prezident a generálny riaditeľ tímu Geoff Molson.
„Som veľmi rád, že sa Jeff a Kent rozhodli pokračovať. Ich odhodlanie vybudovať organizáciu svetovej úrovne je neúnavné a v nasledujúcich rokoch sa bude len zlepšovať,“ povedal Molson.
„Chcel by som sa im poďakovať za to, že doviedli tento tím a organizáciu tam, kde je dnes. Tím je plný talentu, veľkosti a rýchlosti s podpornou štruktúrou, ktorá je bezkonkurenčná, čo bol cieľ od prvého dňa. Teším sa na mnoho ďalších rokov spolupráce s nimi.“
Gorton sa pripojil k Canadiens 28. novembra 2021 a rýchlo vykonal množstvo štrukturálnych zmien v oddelení hokejových operácií tímu.
Založil vôbec prvé analytické oddelenie a zamestnal niekoľko kľúčových členov oddelenia rozvoja hokeja organizácie vrátane Adama Nicholasa na pozíciu riaditeľa pre rozvoj hokeja.
Medzi jeho najvýznamnejšie kroky patrí vymenovania generálneho manažéra Kenta Hughesa, spoluriaditeľa amatérskeho skautingu Nicka Bobrova a špeciálneho poradcu pre hokejové operácie Vincenta Lecavaliera.
Hughes bol menovaný za generálneho manažéra Canadiens 18. januára 2022 a stal sa tak 18. osobou v histórii tímu, ktorá zastávala túto pozíciu.
Pod vedením rodáka z Montrealu tím urobil niekoľko významných zmien v zostave, čím výrazne zmenil identitu a kultúru tímu. Jedným z prvých Hughesových rozhodnutí bolo angažovanie hlavného trénera Martina St. Louisa vo februári 2022.
V rovnakom roku bol pri historickej chvíli, keď si Montreal vybral v domácej aréne Bell Centre ako draftovú jednotku Juraja Slafkovského. Bol to práve Hughes, ktorý sa na poslednú chvíľu rozhodol pre slovenského útočníka.
„Pokrok, ktorý tím dosiahol, nás povzbudzuje, ale sme tiež odhodlaní zostať trpezliví v našich krokoch a dôverovať procesu nášho dlhodobého plánu," uviedol Hughes.
Canadiens sa pod vedením Gortona a Hughesa dostali v sezóne 2024/25 do play-off prvýkrát od sezóny 2020/21, čím sa stali najmladším tímom, ktorý sa do kvalifikoval do vyraďovacej časti.
