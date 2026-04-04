Disciplinárka znovu trestala. Nitra sa musí zaobísť bez jedného z lídrov tímu

Tomáš Hrnka (Autor: SITA)
TASR|4. apr 2026 o 11:43
Kroščekom úmyselne zasiahol protihráča do hornej časti tela.

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas útočníka Tomáša Hrnku z HK Nitra.

Tridsaťštyriročný center dostal trest za krosček v piatkovom prvom zápase semifinálovej série play off Tipsport ligy proti Popradu. „Corgoňom“ nepomôže v sobotnom stretnutí.

Hrnka sa v čase 52:46 min podľa SPH DK SZĽH dopustil nebezpečného konania, keď obojručným držaním hokejky úmyselne zasiahol protihráča do hornej časti tela, čím vážne ohrozil jeho bezpečnosť. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Faul Ondreja Molnára.
