Disciplinárka znovu trestala. Nitra sa musí zaobísť bez jedného z lídrov tímu

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas útočníka Tomáša Hrnku z HK Nitra.
Tridsaťštyriročný center dostal trest za krosček v piatkovom prvom zápase semifinálovej série play off Tipsport ligy proti Popradu. „Corgoňom“ nepomôže v sobotnom stretnutí.
Hrnka sa v čase 52:46 min podľa SPH DK SZĽH dopustil nebezpečného konania, keď obojručným držaním hokejky úmyselne zasiahol protihráča do hornej časti tela, čím vážne ohrozil jeho bezpečnosť. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
