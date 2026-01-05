Päťbodový zápas mal pri Regendovom hetriku. Kučerova vyhlásili za prvú hviezdu týždňa

Za hráčov uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL vyhlásili útočníka Tampy Bay Nikitu Kučerova, kapitána Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a centra Toronta Austona Matthewsa.
Kučerov nazbieral v troch zápasoch dokopy desať bodov za tri góly a sedem asistencií a Lightning aj vďaka jeho výkonom natiahli víťaznú sériu na sedem duelov.
Vyšiel mu najmä súboj proti San Jose (7:3), v ktorom dosiahol ôsmy päťbodový (1+4) zápis v kariére.
Za Sharks strelil všetky tri góly slovenský útočník Pavol Regenda. Tridsaťdvaročný Kučerov má na konte 59 bodov (20+39) a je štvrtý v tabuľke produktivity NHL.
Crosby zaznamenal v štyroch dueloch osem bodov (4+4). Tridsaťosemročný útočník nazbieral v prebiehajúcej sezóne 47 bodov (24+23) v 41 dueloch.
Matthews strelil v dvoch dueloch až päť gólov a pridal aj jednu asistenciu. Proti Winnipegu Jets zaznamenal štrnásty hetrik v kariére.
