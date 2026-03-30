Hviezdny týždeň českých hokejistov. Až dvaja sa stali hráčmi týždňa

Českí hokejisti ovládli v NHL tradičnú týždňovú anketu o najlepších hráčov súťaže. Prvou hviezdou uplynulého týždňa bol vyhlásený brankár Montrealu Jakub Dobeš, druhý skončil útočník Bostonu Pavel Zacha. Vo výbere ich doplnil obranca Anaheimu John Carlson.
Dvadsaťštyriročný Dobeš pomohol Canadiens k víťazstvu vo všetkých troch zápasoch minulého týždňa a gólmanom vládol so stovkou úspešných zákrokov zo 104 striel.
Úspešnosť zásahov mal 96,2 percenta a v priemere inkasoval 1,33 gólu na zápas. V dueli proti Caroline zlikvidoval 41 streleckých pokusov, čo je jeho kariérne maximum, a pomohol k výhre 5:2 po obrate.
Po inkasovanej druhej bránke chytil všetkých zvyšných 33 striel. V ďalších dvoch zápasoch inkasoval vždy len raz, pri výhre 2:1 nad Columbusom zaznamenal 25 zákrokov, k ďalšej výhre nad Carolinou (3:1) prispel 34 zásahmi.
Zacha v uplynulom období kraľoval NHL s ôsmimi bodmi za päť gólov a tri asistencie. Bruins pomohol v štyroch zápasoch k trom výhram, vďaka ktorým si klub drží prvú pozíciu v boji o divokú kartu na postup do play off.
Pri porážke s Torontom (2:4) zapísal český center jednu asistenciu, v ďalších troch stretnutiach ale pozbieral vždy aspoň dva body.
Proti Buffalu najprv prihral na vyrovnávajúci gól a potom sám rozhodol o výhre 4:3 v predĺžení. K víťazstvu 6:3 nad Minnesotou pomohol dvoma trefami, k víťazstvu 4:3 po samostatných nájazdoch nad Columbusom potom prispel dvoma gólmi a asistenciou.
S bilanciou 59 bodov za 28 gólov a 31 asistencií zo 71 zápasov si vyrovnal bodové osobné maximum z ročníka 2023/24, keď ale potreboval o sedem stretnutí viac.
Carlson sa v minulom týždni podelil o pozíciu najlepšieho nahrávača, v troch zápasoch si pripísal sedem asistencií.
Najvydarenejší večer prežil pri výhre 5:3 nad Vancouverom, ku ktorej prispel tromi prihrávkami.
