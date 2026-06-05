Vegas ťahá v play-off nečakaný kanonier. Napodobnil slávnu sezónu Gáboríka

Priebežne najlepším strelcom play-off zámorskej hokejovej NHL je prekvapujúco Brett Howden.
Útočník Vegas Golden Knights strelil už 13 gólov a stal sa siedmym hráčom v histórii profiligy, ktorý skóroval viackrát v bojoch o Stanleyho pohár, ako v základnej časti (min. 10 gólov). Niečo podobné sa podarilo Mariánovi Gáboríkovi v roku 2014.
Dvadsaťosemročný Howden strelil v základnej časti 12 gólov v 58 zápasoch. V play-off zaznamenal 13 presných zásahov v 18 dueloch, dvakrát sa presadil aj v druhom finálovom zápase na ľade Caroliny Hurricanes v noci na piatok.
VIDEO: Zostrih zápasu druhého zápasu série Carolina - Vegas
V histórii NHL dokázali pred Howdenom niečo podobné len Claude Lemieux, ktorému sa to podarilo až trikrát (1986 - Montreal, 1995 - New Jersey a 1997 - Colorado), Jaden Schwartz (2019 - St. Louis), Gáborík (2014 - Los Angeles), Patrick Sharp (2013 - Chicago), Sergej Fiodorov (1998 - Detroit) a John Druce (1990 - Washington).
Gáborík strelil v základnej časti sezóny 2013/2014 v dresoch Columbusu a Los Angeles spolu 11 gólov v 31 zápasoch, v play off v drese Kings dal 14 gólov v 26 stretnutiach a pomohol „kráľom“ k zisku Stanley Cupu.