Zvolen prvýkrát neskóroval. Spišiaci zaslúžene vyhrali, priznal Oremus

Spišiaci vyhrali nad Zvolenom aj v predošlom vzájomnom zápase, keď pod Pustým hradom triumfovali 6:4. Na majstra sa vytiahli aj pred tisíckou domácich fanúšikov. V 9. minúte viedli 2:0 a to im dodalo ešte viac sebavedomia do ďalších minút.

"Od Marcela (Melicherčíka) až po posledného hráča sme do toho dali maximum. Škoda viacerých oslabení, v ktorých hral Zvolen veľmi dobre a gól visel na vlásku.

Hrali sme so srdiečkom, bolo tam blokovanie striel a ak už niečo prešlo, tak Marcel vytiahol výborný zákrok. Musím pochváliť naše mužstvo za to, že proti kvalitnému súperovi dalo do toho všetko," povedal tréner Spišskej Novej Vsi Miroslav Mosnár.