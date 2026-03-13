Opakovane napadol rozhodcu. Zvolenský brankár spoznal trest za svoj veľký skrat

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal brankára HKM Zvolen Kevina Mandoleseho zastavením činnosti na dva zápasy a finančnou pokutou vo výške 500 eur za incident vo štvrtkovom druhom dueli kvalifikácie play off Tipsport ligy na klzisku HK 32 Liptovský Mikuláš.
Mandolese podľa SPH DK SZĽH v čase 40:00 min, teda na konci druhej tretiny, opakovane bezohľadne fyzicky napadol rozhodcu primárne do oblasti tváre, čím úmyselne ohrozil zdravie a bezpečnosť prítomného arbitra.
Situácia sa odohrala v rámci hromadnej šarvátky, ktorá nastala po skončení druhej tretiny spomenutého duelu.
Mandolese dostal trest do konca zápasu a od tretej tretiny ho v bránke nahradil Patrik Brezáni. Informoval portál hockeyslovakia.sk.
Zvolenčania napokon podľahli domácim 0:5 a v sérii predkola play off prehrávajú s Liptovským Mikulášom už 0:2 na zápasy.
Tretí duel je na programe v sobotu vo Zvolene, kde už môžu Liptáci rozhodnúť o svojom postupe.