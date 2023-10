Mucha chce znova reprezentovať Slovensko, strata bodov na domácom ľade ho mrzí

"Je to škoda. Hlavne keď sme doma, je to strata bodov, ktorá nás môže neskôr mrzieť v sezóne, ale som rád aj za ten jeden bod.

Šestnásť sérií v nájazdoch som ešte nezažil. Bojujeme o ten posledný bod, škoda že to nevyšlo. Dal som dva góly, tretí už oficiálne nie.

Budeme sa musieť poučiť aj z nevydarených nájazdov a potrénovať na tom," netajil zmiešané pocity 26-ročný Mucha, ktorý má po anabáze v zámorí na svojom konte aj osem reprezentačných štartov v národnom drese.

A rád by si ho obliekol znovu: "Od malička sledujem reprezentáciu, je to vždy najcennejší dres pre hráča, je to česť hrať v reprezentácii.

Bol by som rád za to, aby som sa predstavil v ´repre´, ale musíme ako tím pokračovať v dobrej hre, potom by to mohlo vyjsť.“