Žiar nad Hronom zvládol dôležitý zápas, k víťazstvu prispel aj Stümpel

Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Veľmi dôležitý zápas pre nás. Potrebovali sme sa trošku chytiť po tých nie dobrých výkonoch. Bol to veľký boj a veľmi chaotický zápas. Príliš veľa vylúčení a oslabení. Bolo to celé rozbité, nebol to pekný zápas, ale veľmi dôležité tri body pre nás.“

Vladimír Matejov, hlavný tréner HC Topoľčany: „Myslím, že to bol už od začiatku veľmi hektický zápas. V prvej tretine bolo dosť vylúčených hráčov na oboch stranách. Niektoré vylúčenia boli zbytočné. My sme z tých piatich gólov dostali tri až štyri po našich chybách alebo v oslabení o dvoch hráčov. V tretej tretine za stavu 3:1 sme si vytvorili tlak a mali sme tam aj presilovku 5 na 3, aj 5 na 4, no ten kontaktný sme nedali. Potom sme opäť po našej hrubej chybe inkasovali. Gratulujem domácim k víťazstvu.“