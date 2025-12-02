Skalica deklasovala Považskú Bystricu, ruský útočník zaznamenal hetrik

Hokejisti HK Skalica
Hokejisti HK Skalica (Autor: Facebook/HK Skalica)
TASR|2. dec 2025 o 20:12
ShareTweet0

Skaličania vyhrali štvrtý zápas v rade.

Tipos SHL - 23. kolo

HK Skalica - HK'95 Považská Bystrica 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Góly: 8. Búlik (Kuba, Kubíček), 15. Nemec (Dudáš, Podolinský), 28. Obdržálek (Nemec, Filip), 30. Sačkov (Špirko, Barcík), 34. Sačkov (Kubíček, Barcík), 42. Sačkov (Barcík) - 27. J. Zlocha (Putala, A. Zlocha)

Rozhodcovia: Fridrich, Valo - Lepieš, Mižík, vylúčení: 2:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 407

Hokejisti Skalice zvíťazili vo svojom štvrtom dueli Tipos SHL za sebou.

V utorok si doma poradili s hráčmi Považskej Bystrice 6:1, hetrikom sa na tom podieľal ruský útočník Danila Sačkov.

Skaličania sú v tabuľke na 3. mieste, na prvé Levice strácajú 5 bodov.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK Skalica
    Hokejisti HK Skalica
    Skalica deklasovala Považskú Bystricu, ruský útočník zaznamenal hetrik
    dnes 20:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Skalica deklasovala Považskú Bystricu, ruský útočník zaznamenal hetrik