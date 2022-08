Popradu nepomohol ani gól nórskej posily, tretie miesto si vybojovalo Kladno

Dávid Skokan, útočník Popradu: "Jasné, každý chce vyhrať. Na jednej strane hráme v oslabenej zostave, na druhej boli to náročné zápasy. Včera nás stáli výsledok individuálne chyby, dnes to už bolo viac o hlave. Mali sme málo času na oddych a sme v príprave. Skončili sme na 4. mieste, no ideme ďalej."

Tomáš Plekanec, útočník Kladna: "Síce je to príprava, no chceli sme vyhrať. Nepodarili sa nám však koncovky tretín proti Banskej Bystrici, urobili sme tam pár chýb, a preto sme nepostúpili do finále. Tento týždeň v Poprade bol pre nás dobrý a dúfam, že z toho budem ťažiť v príprave a na začiatku extraligovej sezóny."