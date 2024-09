Kamzíci vstúpili do sezóny ako víchor. K výhre pomohol aj hetrikový nováčik

POPRAD. Kanadský útočník Orrin Centazzo sa blysol hetrikom hneď v prvom súťažnom zápase v drese Popradu. Dvadsaťštyriročný krídelník skóroval raz v každej z troch tretín a výrazne sa pričinil k triumfu "kamzíkov" v prvom kole novej sezóny Tipos extraligy nad Zvolenom 7:2. Po stretnutí vyzdvihol spoluhráčov, bez ktorých by sa mu to nepodarilo. Centazzo sa zapísal do listiny strelcov už po 60 sekundách, keď hľadal Adama Cracknella, no jeho prihrávku si vrazil do vlastnej brány Jimmy Oligny.

V 28. minúte sa presadil medzi trojicou súperových hráčov a svoju individuálnu akciu zakončil bekhendom nad lapačku Pavla Kantora.

Tretí gól dosiahol v treťom dejstve počas presilovej hry. Cole Coskey ho našiel úplne voľného na ľavom kruhu a bez problémov trafil odkrytú časť bránky. VIDEO: Zostrih zápasu HK Poprad - HKM Zvolen v Tipos extralige

"Samozrejme, že som rád za góly. Ale nepodarilo by sa mi to bez mojich spoluhráčov. Hokej je tímový šport, takže som rád, že sme vyhrali. Cítil som sa dobre, bol to náš prvý zápas a dopadol veľmi dobre. Chalani si viedli kvalitne a dúfam, že budeme takto pokračovať aj ďalej," uviedol Centazzo. Z jeho hetriku mal radosť aj kapitán Oliver Turan: "Výsledok bol už viac-menej jasný. Mali sme presilovku a všetci vedeli, že má na konte dva góly. Chceli sme mu pomôcť a sme radi, že to vyšlo. Pomôže to nielen jemu, ale celému tímu."

Pre Centazza je Poprad prvý klub v Európe, doteraz pôsobil len v zámorí. "Je to fajn. Chcem povedať, že mám rád veľké ihrisko. Je tu veľa priestoru na korčuľovanie a je to zábava. Naši fanúšikovia sú najlepší, takže je to dobré." Proti Zvolenu nastupoval v prvom útoku so skúsenejšími krajanmi Cracknellom a Andrewom Calofom. "Kamzíci" síce dosiahli proti Zvolenu výrazný triumf, ale po prvej tretine bol stav 1:1 a hostia mali viac z hry.

"Víťazstvo sa nerodilo ľahko, Zvolen bol nepríjemný. Dali sme prvý gól, no potom nás zatlačili. V druhej tretine sme však ukázali silu a fyzickú pripravenosť, sme radi, že sme ich prehrali. Nemuseli sme sa do konca zápasu báť o výsledok. Myslím si, že sme ich prekorčuľovali a prehrali. Priklonilo sa na našu stranu aj trocha šťastia, ale to k hokeju patrí. Sme radi, ako to dnes dopadlo," skonštatoval Turan. Poprad sa v nedeľu predstaví na ľade Liptovského Mikuláša, ktorý v prvom kole prehral so Žilinou (2:3).

Pre kapitána hostí Andreja Kudrnu bolo ťažké hodnotiť neúspešný zápas v úvode sezóny. VIDEO: O. Turan hodnotí výhru Popradu so Zvolenom

"Myslím si, že sme mali dobrý štart do stretnutia. Škoda, že sa nám nepodarilo dať viac gólov v prvej tretine. V druhej možno prišlo k podceneniu nejakých súbojov a napadalo nám to do brány. Za stavu 1:6 sa už hrá ťažko. Bude ťažké nájsť pozitívne veci, ale v nedeľu hráme ďalší duel. Cieľom bude odčiniť to a získať tri body," uviedol slovenský reprezentačný útočník, ktorý sa po deviatich rokoch vrátil do slovenskej najvyššej súťaži. Tridsaťtriročný krídelník v uplynulých troch sezónach hral v Česku za Litvínov. Zvolenu má pomôcť vrátiť sa späť do boja o popredné priečky.