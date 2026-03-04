Disciplinárna komisia má nového člena. Stal sa ním bývalý reprezentant so skúsenosťami z NHL

Andrej Meszároš v drese Slovenska.
Andrej Meszároš v drese Slovenska. (Autor: TASR)
TASR|4. mar 2026 o 19:34
ShareTweet0

Počas hráčskej kariéry hral v NHL za Ottawu, Tampu Bay, Philadelphiu, Boston a Buffalo.

Bývalý slovenský reprezentant Andrej Meszároš sa stal novým členom Senátu profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH).

Na poste nahradil Ivana Ďatelinku. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Na zasadnutí Výkonného výboru SZĽH prebehla voľba nového člena SPH DK SZĽH.

K zmene došlo po tom, čo sa Ďatelinka vzdal svojej pozície v senáte v súvislosti s nástupom na funkciu asistenta trénera v klube HC MONACObet Banská Bystrica.

Na uvoľnené miesto bol zvolený Andrej Meszároš, okrem neho pokračujú v senáte aj jeho vedúci Tomáš Strémy a člen Martin Číž.

Meszároš ukončil kariéru vo februári 2023, dôvodom boli dlhotrvajúce problémy s ľavým ramenom.

Počas kariéry hral v NHL za Ottawu, Tampu Bay, Philadelphiu, Boston a Buffalo.

Bývalý slovenský obranca si zahral na troch olympijských turnajoch - v Turíne 2006, Vancouveri 2010 a v Soči 2014.

Okrem toho štartoval aj na štyroch majstrovstvách sveta. V reprezentačnom A-tíme nastúpil na 62 duelov, strelil päť gólov. S reprezentáciou do 18 rokov získal striebro na MS 2003.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Andrej Meszároš v drese Slovenska.
Andrej Meszároš v drese Slovenska.
Disciplinárna komisia má nového člena. Stal sa ním bývalý reprezentant so skúsenosťami z NHL
dnes 19:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Disciplinárna komisia má nového člena. Stal sa ním bývalý reprezentant so skúsenosťami z NHL