Disciplinárna komisia má nového člena. Stal sa ním bývalý reprezentant so skúsenosťami z NHL

Bývalý slovenský reprezentant Andrej Meszároš sa stal novým členom Senátu profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH).
Na poste nahradil Ivana Ďatelinku. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Na zasadnutí Výkonného výboru SZĽH prebehla voľba nového člena SPH DK SZĽH.
K zmene došlo po tom, čo sa Ďatelinka vzdal svojej pozície v senáte v súvislosti s nástupom na funkciu asistenta trénera v klube HC MONACObet Banská Bystrica.
Na uvoľnené miesto bol zvolený Andrej Meszároš, okrem neho pokračujú v senáte aj jeho vedúci Tomáš Strémy a člen Martin Číž.
Meszároš ukončil kariéru vo februári 2023, dôvodom boli dlhotrvajúce problémy s ľavým ramenom.
Počas kariéry hral v NHL za Ottawu, Tampu Bay, Philadelphiu, Boston a Buffalo.
Bývalý slovenský obranca si zahral na troch olympijských turnajoch - v Turíne 2006, Vancouveri 2010 a v Soči 2014.
Okrem toho štartoval aj na štyroch majstrovstvách sveta. V reprezentačnom A-tíme nastúpil na 62 duelov, strelil päť gólov. S reprezentáciou do 18 rokov získal striebro na MS 2003.