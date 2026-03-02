Nepustil za seba ani gól, pochválil aj tím. Bol to zodpovedný výkon, vraví Riečický

Hokejisti Košíc ukončili Banskobystričanom pätzápasovú domácu sériu výhier.
V nedeľňajšom dueli 52. kola Tipsport ligy vyhrali pod Urpínom 2:0 a „oceliari“ z východu republiky sú tak dve kolá pred koncom základnej časti stále v hre aj o druhé miesto v tabuľke, na ktorom je bratislavský Slovan. Strácajú totiž naň len tri body.
Výrazný podiel na košickej výhre v Banskej Bystrici mal brankár Dominik Riečický. K svojmu štvrtému čistému kontu v sezóne povedal:
„Vyšla nám gólovo prvá tretina a následne sme podali skvelý bojovný výkon a sme radi, že sme to vedenie 2:0 dokázali ubrániť.
Bol to zodpovedný výkon od každého jedného hráča, hrali perfektne pred mnou a pomohli mi k čistému kontu. Hrali dobre celý zápas a preto si tiež vezieme tri body. Pomohli nám najmä dva góly v prvej tretine.“
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Košice
Chcú sa pripraviť na play-off
Košičania neskončia po základnej časti horšie ako na treťom mieste. „Uvidíme na koho to v play off vyjde.
My sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť na vyraďovaciu fázu súťaže, ale chceme vyhrať aj posledné dva zápasy základnej časti a uvidíme ako to dopadne,“ dodal 33-ročný Riečický.
Banskobystričania už dlhodobo okupujú piatu priečku, ale striedajú prehry s výhrami. Po základnej časti môžu skončiť najlepšie na štvrtom mieste, no to by museli vyhrať zostávajúce dva zápasy v riadnom hracom čase a Žilina ich naopak prehrať.
Môžu sa prepadnúť aj na šieste miesto, kde je Poprad iba s dvojbodovou stratou. „Súpera do play off si nevyberáme, nešpekulujeme. Sme radi, že už nemusíme riešiť to, či sa do play off dostaneme alebo nie, sme tam.
Teraz sa už musíme čo najlepšie pripraviť zrejme na Žilinu alebo Košice. Na play off by mali byť všetci hráči k dispozícii okrem Matoušeka,“ vyjadril sa k aktuálnej situácii banskobystrický kouč Vlastimil Wojnar.
Súper ich odstavil
Tím spod Urpína v dueli s Košicami nepredviedol oslnivý výkon. Vypracoval si veľmi málo šancí, gól napokon nestrelil.
„Prvú tretinu boli Košičania určite lepší, dali dva góly a potom sa už proti takému tímu, akým sú Košice, ťažko otáča zápas. Vedia dobre brániť, hrajú štruktúrovaný hokej. Mali sme zopár šancí, len škoda, že sme ich nevyužili.
Neviem povedať čím to bolo, že nás súper v prvej tretine takpovediac odstavil. Dal nám gól z presilovky, ale myslím si, že sa musíme viac pripraviť na prvú tretinu,“ hodnotil prehru s Košicami banskobystrický útočník Oleksij Myklucha, ktorý v závere duelu pri odvolanom brankárovi a hre v šiestich proti štyrom nevyužil dve vyložené šance:
„Pri prvej som netrafil odkrytú bránku, nesadlo mi to, pri druhej som bol na dorážke, tiež som dobre netrafil puk. Mali sme gól dať skôr a nespoliehať sa na záver duelu.“