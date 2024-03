Nitrania ako prví lúpili na východe. V nechutnom závere padli stovky trestných minút

POPRAD. Prekvapujúco jediným tímom, ktorí si v rámci štvrťfinále hokejovej extraligy odviezol z východniarskych klzísk víťazstvo je Nitra, ktorá lúpila na ľade víťaza základnej časti v Poprade. Po prehre 1:3 v prvom dueli, v ktorom boli hostia dve tretiny lepším tímom, v druhom zápase zvíťazili Nitrania jednoznačne 5:1, keď dva posledné góly dosiahli do prázdnej popradskej bránky.

Nitrania umnou hrou eliminovali útočnú silu domácich a v zápase šli v 16. minúte do vedenia po góle Sahira Gilla. V závere tretiny Filip Bajtek podrazil Jána Brejčáka, ktorý sa po salte vo vzduchu len veľmi ťažko zdvíhal z ľadu a rozhodca po prezretí videí ohodnotili Bajtekov faul päťminútovým trestom.

Popradčania dlhú presilovku, ktorá sa preklopila aj do úvodu druhej tretiny nielenže nedokázali využiť, ale si ju aj o minútu skrátili zlým striedaním a šiestimi hráčmi na ľade. Domáci sa nevedeli dostať do svojho rytmu, ale napokon predsa len vyrovnali gólom svojho kanoniera Ryana Dmowského v polovici druhej tretiny. Po ňom sa chvíľu zdalo, že preberajú zápas do svojich rúk. Prišlo však sporné vylúčenie Dominika Jendeka, ktorý vysoko letiaci puk zasiahol hokejkou v obrannom pásme tak nešťastne, že letel nad ochranné plexisklo. Jeden z rozhodcov najprv vehementne ukazoval, že to nebolo nedovolené a že tam bol teč, ale jeho kolegovia poslali popradského útočníka na trestnú lavicu za zdržiavanie hry. Nitrania presilovku využili a Miloš Bubela ich znovu poslal do vedenia.

„Po tom góle na jedna jedna sme sa mali toho chopiť trochu viac. Mali sme tam nejaké prečíslenia. To bol asi kľúčový moment. Oni potom dali gól z presilovej hry. Presilovej hry?“ označil kľúčové momenty zápasu popradský útočník Peter Bjalončík. VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Nitra

Musia nájsť recept Hra Popradu sa vrátila do starých neúspešných koľají a šesť a pol minúty pred koncom Nitrania udreli tretíkrát, keď František Gajdoš z prvej prepálil Adama Vaya. Ten sa necelé štyri minúty pred koncom zápasu zranil, pravdepodobne v oblasti slabín, a po zápase ani asistent trénera Ján Šimko nevedel, do akej miery je zranenie vážne. Do bránky prišiel na pár sekúnd Filip Belányi, aby vzápätí odkorčuľoval na striedačku a Popradčania začali tri a pol minúty pred záverečnou sirénou power-play. Ani v tej nedokázali v útoku nič vymyslieť a naopak po stratách puku ešte dvakrát inkasovali, keď do prázdnej bránky skórovali Dávid Okoličáni a Jakub Lacka.

„Potrebujeme ukázať ďaleko viac, väčšiu túžbu, väčšiu energiu,. Začať od elementárnych vecí ako sú súboje jedna na jedna, tlak na súpera s cieľom ísť si za gólom. V tomto musíme jednoducho pridať, rovnako aj v presilovkách, ktoré sú v takýchto zápasoch kľúčové. Musíme ukázať väčšiu chladnokrvnosť. Dnes sme v týchto veciach ťahali za kratší koniec,“ priznal po zápase Ján Šimko, asistent trénera Popradu. To, že v oboch zápasoch, nebol výkon Popradu ideálny, si uvedomujú aj hráči. „Musíme si sadnúť v kabíne, niečo si k tomu povedať a spolu s trénermi nájsť iný recept na to, ako proti nim hrať,“ naznačuje Bjalončík, ktorý odmieta, že by mužstvo mátali predchádzajúce sezóny, keď Nitra zakaždým vyliala Poprad z play off.

Neprespali prvú tretinu Podľa autora tretieho nitrianskeho gólu Františka Gajdoša, v druhom štvrťfinálovom zápase rozhodlo, že neprespali prvú tretinu ako v prvom zápase

„Začali sme hrať dobre už od začiatku. A tak to potom aj vyzeralo a mali sme celý zápas navrch,“ hodnotil zápas. Za pravdu mu v svojom hodnotení dal aj asistent trénera Nitry Dušan Milo. „Dnes sme podali plných šesťdesiat minút zodpovedný výkon. Na rozdiel od včerajška, keď sme trochu zaspali úvod. Boli sme o krok lepší a zvládli sme oslabenia, aj päťminútové a to bolo kľúčové.“ V bránke Nitry bol od začiatku zápasu český gólman Libor Kašík, ktorý do prvého štvrťfinále naskočil v šiestej minúte, keď jeho fínsky kolega Sami Aittikalio veľmi skoro druhýkrát vyťahoval puk zo siete. „Vyrovnali sme sériu na jedna jedna, čo je skvelé. Myslím si, že z týchto dvoch zápasoch sme si minimálne jedno víťazstvo zaslúžili, lebo aj väčšinu prvého zápasu chlapci odohrali výborne. Hrali sme veľmi tímovo, pomáhali mi a mal som veľmi uľahčenú svoju prácu. Keď sa budeme aj v ďalších zápasoch takto prezentovať, tak môžeme byť úspešní. Ale musíme ísť aj do ďalších zápasov s pokorou. Poprad neskončil prvý len preto, že sa mu niečo podarilo. Podával skvelé výkony. Je pred nami ešte veľká cesta,“ varuje Kašík.

Peter Bjalončík (HK Poprad), vľavo brankár Libor Kašík (HK Nitra) v druhom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipos extraligy medzi HK Poprad - HK Nitra. (Autor: TASR)

Vybičované emócie vytryskli Veľké oslavy si Nitrania po zápase neužili. Emócie, ktoré boli vybičované v oboch zápasoch, napokon prerástli do hromadnej bitky, keď na ľade už boli takmer všetci hráči z oboch striedačiek. Kto ju začal a prečo nevedno. Poriadnu chvíľu trvalo, kým sa hráči nakoniec rozišli do kabín.

„Je to play off. Vyrýva sa z jednej aj z druhej strany. Sú to často nepekné slová, ale to k play off jednoducho patrí. Ale my musíme mať chladné hlavy, lebo také niečo nahráva im, to oni chcú. Majú tam na to hráčov. Z našej strany tam impulz nebol. Celý zápas bol vybičovaný. Začala tam bitka, oni spustili nejaké manévre a už to išlo,“ povedal popradský útočník Bjalončík. Podľa nitrianskeho brankára Kašíka sa možno niekomu nepáčili úsmevy na tvárach Nitranov. „Neviem, čo sa tam stalo. Dôležité je to, že držíme pri sebe a nenecháme tam žiadneho hráča samotného. Keď niekto chce na niekoho vyskočiť, musí vedieť, že je tam ďalších dvadsať hráčov, ktorí sa zaňho postavia. Dúfam, že to nebude mať nejakú veľkú dohru. Snáď si chlapci medzi sebou vybavili zápasové účty a že ďalej to bude pokračovať na profesionálnej úrovni,“ zdôraznil Kašík.

Emócie k hokeju patria Ani tréneri nevedeli povedať, čo bolo iskrou pre hromadnú bitku po záverečnom klaksóne. „Ťažko sa mi to hodnotí. Zápas sa už v podstate skončil a my sme už boli na odchode zo striedačky, keď sa to zomlelo. Sami dobre viete, že emócie sú obzvlášť v play off zápasoch vybičované. Určite tam boli nejaké primárne podnety. Nezvládlo sa to,“ povedal Šimko, na ktorého nadviazal jeho náprotivok Milo: „Neviem ako to vzniklo. Nech to zhodnotia kompetentní, ako to vlastne bolo. Emócie k hokeju patria, ale určite by to malo byť v rámci fair-play a počas šesťdesiatich minút zápasu. A nie takto. Neradi to vidíme ako tréneri.“

Adam Vay (HK Poprad), vľavo Samuel Buček (HK Nitra) v druhom zápase štvrťfinále play-off hokejovej Tipos extraligy medzi HK Poprad - HK Nitra. (Autor: TASR)

Šarvátka bude mať ešte dohru Zopár rán pri rozdeľovaní skupiniek utŕžili aj rozhodcovia a dvaja hlavní, Roman Výleta a Vladimír Baluška, ešte dlhé minúty po zápase sledovali v boxe časomeračov videozáznam a udeľovali tresty.