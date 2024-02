Poprad si upevnil post lídra. Nemôžeme poľaviť, vyzýva Kukuča

"Bol to ťažký zápas. Myslím si, že bol dôležitý náš prvý gól. Po dlhšom prerušení sme sa museli znova naštartovať a sme radi, že sme to takto zvládli," uviedol strelec prvého gólu "kamzíkov".

Banská Bystrica znížila v polovicu duelu na 1:3, no to bolo z jej strany všetko. Počas presilovej hry presne zamieril zámorský útočník Matt Wilkins.

"Myslím si, že to bol z našej strany dobrý zápas. Zo začiatku to bolo síce trocha ťažšie, ale dali sme góly a vedeli sme kontrolovať duel. Bola tam bitka a aj veľa presných zásahov. Fanúšikom sa muselo stretnutie páčiť," skonštatoval útočník domácich Alex Šotek.

"Náročný zápas na hlavu a teraz sa ukáže, aký sme tím. Súperovi to tam popadalo, mohli sme dostať možno aj viac alebo menej gólov. Dúfam, že sa dáme dohromady a v piatok to dopadne lepšie," dodal.

Dôležité bolo aj zvládnutie štvorminútovej oslabovky. Súper sa mohol dostať ešte späť do zápasu, pretože do konca duelu zostávalo ešte dostatok času. Sme radi za výsledok a domáce tri body," uviedol Šimko.

"Bol to ťažký zápas po prestávke. V úvode sme boli efektívni a dostali sme sa do dvojgólového náskoku. Aj keď nie všetky aspekty boli podľa našich predstáv. Sme radi, že náš výkon gradoval a v tretej časti sme z hľadisky našej hry podali najlepší výkon.

Bystričania klesli na 7. miesto, ktoré znamená účasť v kvalifikácii o postup do štvrťfinále play off.

Pre Šoteka to bol druhý gól v tejto sezóne, keď prvý dal ešte v prvom kole (15. septembra) na ľade Nitry (4:2). "Konečne mi to tam zase padlo a verím, že na to nadviažem aj do ďalších zápasov," povedal člen štvrtého útoku.

Popradčania majú pred záverečnými siedmimi stretnutiami najlepšiu východiskovú pozíciu na zisk Pohára Dušana Pašeka, ktorý patrí víťazovi dlhodobej časti sezóny.

"Ešte stále je dosť zápasov do konca základnej časti. Nemôžeme poľaviť, a potom môžeme nad tým postupne premýšľať. Každý deň tvrdo pracujeme a zatiaľ sa nám to vypláca. Hádam to tak pôjde ďalej," povedal Kukuča a nadviazal na neho Šotek: "Darí sa nám a je to asi aj odzrkadlenie tréningov. Verím, že v tom budeme pokračovať."

Poprad sa predstaví v piatok na ľade posledného Humenného, Banská Bystrica privíta predposledné Nové Zámky.