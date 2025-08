Návrat líšky a veľa personálnych zmien. Michalovce nechcú hrať druhé husle

Jednou zo zmien bol návrat športového manažéra Petra Tirpáka, ktorý už v Michalovciach v minulosti pôsobil. Po nástupe do staronovej funkcie príliš nepotešil priaznivcov michalovského klubu, keď hovoril o skromných cieľoch do nastávajúcej sezóny.

MICHALOVCE. Hokejisti Michaloviec absolvovali prvé spoločné tréningy pred sezónou 2025/2026 už počas predošlého týždňa, no na ľad spoločne vykorčuľovali až v pondelok.

„Pre mňa osobne to bude najťažšia sezóna v kariére. Za úspech budeme považovať vyhnutie sa baráži. Všetko lepšie bude úspechom,“ uviedol Tirpák v júni pre web hockeyslovakia.sk.

Z michalovskej Dukly síce odišlo po sezóne 2024/2025 viacero kľúčových hráčov, no mená, ktoré ich nahradili, prinášajú skúsenosti aj hokejovú kvalitu. Aj preto sa nový výkonný riaditeľ klubu Peter Hajduk koncom júla optimistickejšie vyjadril k ambíciám do sezóny.

„Nebolo by správne, ak by sme mali ambíciu byť na spodku tabuľky a hrať druhé husle. Aj verejnosť vníma, že náš tím nepatrí na spodok tabuľky. Tak ako platí v každom športe, aj my sa budeme snažiť byť čo najvyššie.“