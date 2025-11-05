Nemecký pohár vyhralo aj Československo. História, víťazi a bilancia Slovenska (prehľad)

Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po stretnutí Slovensko - Rusko na Nemeckom pohári.
Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po stretnutí Slovensko - Rusko na Nemeckom pohári. (Autor: TASR/Pavel Neubauer)
5. nov 2025
Pozrite si históriu, víťazov a prehľad hokejového turnaja Nemecký pohár.

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia počas sezóny v rámci prípravy na MS v hokeji či zimné olympijské hry absolvuje niekoľko medzinárodných turnajov.

Jedným z nich je aj Nemecký pohár, ktorý každoročne štartuje novú reprezentačnú sezónu.

Turnaj s bohatou históriou

Zakladateľom turnaja bol nemecký zväz DEB, ktorý chcel vytvoriť domácu medzinárodnú súťaž podobnú Švajčiarskemu poháru či Karjala Cupu.

Nemecký pohár sa prvýkrát uskutočnil už v roku 1987. Turnaj sa s výnimkou rokov 1989, 1998 a 1999 konal každoročne.

Úvodné edície súťaže sa odohrávali najmä v Stuttgarte a Frankfurte. Po obnove turnaja v roku 2001 sa dejiskom stalo mesto Hannover.

Organizátorskú štafetu neskôr prebrala bavorská metropola Mníchov a mestá ako Augsburg, Krefeld či Landshut.

Slovensko na Nemeckom pohári

Víťazstvá (5): 1997, 2006, 2011, 2016, 2024

Premiérová účasť (muži): 1993

Premiérová účasť (ženy): 2024

Slovensko sa na Nemeckom pohári prvýkrát predstavilo v roku 1993. Od sezóny 2004/2005 je pravidelným účastníkom.

Najviac celkových triumfov majú na konte Nemci (10), nasledovaní sú Rusmi (6). Slovensko figuruje na treťom mieste s piatimi triumfami v ére samostatnosti. Úvodný ročník ovládlo v roku 1987 ešte zjednotené Československo.

Slovenské hokejistky sa na turnaji premiérovo predstavili v roku 2024, no zverenkám Miroslava Mosnára sa nepodarilo získať ani bod. Vlani sa napokon z prvého víťazstva tešili domáce Nemky.

Formát sa počas rokov menil

Formát Nemeckého pohára sa počas rokov viackrát menil. V úvodných ročníkoch, teda medzi rokmi 1987 a 1996, sa turnaj hral väčšinou za účasti troch až štyroch tímov systémom každý s každým.

Zápasy boli koncentrované do krátkeho obdobia, väčšinou troch až štyroch dní.

V období rokov 1997 až 2007 sa počet účastníkov ustálil na štyroch, občas na piatich tímoch. Zachoval sa systém každý s každým, bez vyraďovacej fázy, pričom o konečnom poradí rozhodoval počet získaných bodov.

Medzi pravidelných účastníkov v tomto období patrili domáce Nemecko, Slovensko, Švajčiarsko, výbery Kanady pôsobiace v Európe, ale aj USA či Rakúsko.

Medzi rokmi 2008 až 2019 sa turnaj stabilizoval so štyrmi účastníkmi a jeho formát zostal nezmenený.

Výnimkou bol rok 2020, keď pandémia COVID-19 výrazne obmedzila medzinárodný šport. Nemecký pohár sa vtedy uskutočnil len s trojicou tímov a bez prítomnosti divákov. Od roku 2021 sa turnaj opäť hrá v tradičnom formáte so štyrmi mužstvami.

Novinkou posledných rokov je aj rozšírenie podujatia o ženskú kategóriu – od roku 2023 sa popri mužskom turnaji koná aj ženský Nemecký pohár.

Víťazstvá Slovenska

1997: Slováci získali svoj prvý titul na Nemeckom pohári v roku 1997. Na turnaji odohrali tri zápasy, v ktorých dokázali poraziť všetkých súperov.

Zverenci trénera Františka Hossu zdolali postupne domáce Nemecko 2:1, následne si rovnakým výsledkom poradili aj s Kanadou a turnaj ukončili triumfom nad Švajčiarskom 4:1.

Slovensko tak premiérovo ovládlo turnaj, ktorý sa v tom čase hral v Stuttgarte.

2006: Po dlhšej pauze sa Slováci tešili z triumfu aj v roku 2006. Na turnaji zvíťazili v základnej skupine nad Kanadou 5:2 a Lotyšskom 2:0.

V dueli o celkové víťazstvo zdolal výber trénera Júliusa Šuplera Švajčiarsko 4:3 po predĺžení.

Najlepším strelcom Slovenska bol Ladislav Nagy, ktorý strelil tri góly.

2011: Rok 2011 priniesol ďalší triumf. Slovensko porazilo USA 2:0, Nemecko 6:3 a zápas so Švajčiarskom zvládlo výsledkom 2:1.

2016: Slovensko sa v roku 2016 opäť dostalo na vrchol. Po víťazstvách nad Kanadou 4:3 po samostatných nájazdoch, Nemeckom 3:1 a Švajčiarskom 4:1 ovládlo podujatie.

V tomto roku trénovali slovenský hokejový tím tréneri Zdeno Cíger, Miroslav Miklošovič a Ernest Bokroš.

Posledný triumf v roku 2024

Slováci vstúpili do Nemeckého pohára 2024 najtesnejším víťazstvom nad Rakúskom 1:0, keď sa v prvej tretine presadil Peter Cehlárik.

Gólovo zaujímavejší bol zápas proti domácemu Nemecku, ktoré Slováci rozstrieľali 6:2. Dvakrát dokázal skórovať Samuel Takáč, po jednom góle si pripísali Martin Faško-Rudáš, Miloš Roman, Michal Ivan a Marek Korenčík.

V poslednom vystúpení na turnaji dokázali zverenci vtedajšieho hlavného trénera Craiga Ramsayho zdolať Dánsko 3:2 po samostatných nájazdoch. V riadnom hracom čase sa presadili Samuel Buček a Adam Lukošik.

Slovensko tak obsadilo prvé miesto so ziskom ôsmich bodov. Na druhom mieste skončili domáci Nemci so štyrmi bodmi. Po tri body dokázali získať reprezentácie Dánska a Rakúska.

Nemecký pohár: Prehľad víťazov a poradie podľa rokov

Rok

Víťaz

2. miesto

3. miesto

Tímy

Dejisko

1987

Československo

Nemecká spol. rep. (NSR)

Poľsko

3

Stuttgart

1988

Sovietsky zväz

Nemecká spol. rep. (NSR)

Švajčiarsko

4

Stuttgart

1989

-

-

-

-

nehralo sa

1990

Fínsko

Švédsko

Československo

4

Stuttgart

1991

Sovietsky zväz

Švédsko

Nemecko

4

Frankfurt

1992

Rusko

Nemecko

Švajčiarsko

4

Stuttgart

1993

Rusko

Kanada

Fínsko

7

Stuttgart, Ulm, Pforzheim, Beitigheim

1994

Česko

Slovensko

Kanada

6

Stuttgart, Pforzheim

1995

Nemecko

Česko

Fínsko

6

Stuttgart, Füssen, Memmingen

1996

Nemecko

Taliansko

Kanada

4

Stuttgart

1997

Slovensko

Kanada

Švajčiarsko

4

Mníchov, Füssen

1998

-

-

-

-

nehralo sa

1999

-

-

-

-

nehralo sa

2000

Kanada

Švajčiarsko

Slovensko

4

Hannover

2001

Švajčiarsko

Slovensko

Nemecko

4

Hannover

2002

Kanada

USA

Nemecko

4

Hannover

2003

USA

Nemecko

Švajčiarsko

4

Hannover

2004

USA

Kanada

Slovensko

5

Hannover, Hamburg, Kreuzlingen

2005

Kanada

Švajčiarsko

Slovensko

5

Hannover, Manheim, Zürich

2006

Slovensko

Švajčiarsko

Kanada

6

Hannover

2007

Švajčiarsko

USA

Nemecko

6

Hannover

2008

Kanada

Švajčiarsko

Nemecko

4

Frankfurt, Manheim

2009

Nemecko

USA

Švajčiarsko

4

Mníchov

2010

Nemecko

Švajčiarsko

Kanada

4

Mníchov

2011

Slovensko

Nemecko

Švajčiarsko

4

Mníchov

2012

Nemecko

Švajčiarsko

Slovensko

4

Mníchov

2013

USA

Švajčiarsko

Nemecko

4

Mníchov

2014

Nemecko

Švajčiarsko

Slovensko

4

Mníchov

2015

Nemecko

USA

Švajčiarsko

4

Augsburg

2016

Slovensko

Kanada

Nemecko

4

Augsburg

2017

Rusko

Slovensko

Nemecko

4

Augsburg

2018

Rusko

Švajčiarsko

Slovensko

4

Krefeld

2019

Švajčiarsko

Nemecko

Rusko

4

Krefeld

2020

Lotyšsko

Nemecko

Top Team Peking

3

Krefeld

2021

Nemecko

Slovensko

Švajčiarsko

4

Krefeld

2022

Nemecko

Rakúsko

Dánsko

4

Krefeld

2023

Nemecko

Slovensko

Dánsko

4

Landshut

2023 (ženy)

Česko

Fínsko

Nemecko

4

Landshut

2024

Slovensko

Nemecko

Rakúsko

4

Landshut

2024 (ženy)

Nemecko

Maďarsko

Francúzsko

4

Landshut

Nemecký pohár: Medailová bilancia

Poradie

Krajina

Zlato

Striebro

Bronz

Celkovo

1.

Nemecko

10

8

8

26

2.

Rusko (ZSSR)

6

0

1

7

3.

Slovensko

5

5

6

16

4.

Kanada

4

4

4

12

5.

Švajčiarsko

3

9

7

19

6.

USA

3

4

0

7

7.

Česko (Československo)

2

1

2

5

8.

Fínsko

1

0

2

3

9.

Lotyšsko

1

0

0

1

10.

Švédsko

0

2

0

2

Nemecký pohár: Medailová bilancia (ženy)

Poradie

Krajina

Zlato

Striebro

Bronz

Celkovo

1.

Nemecko

1

0

1

2

2.

Česko

1

0

0

1

3.

Fínsko

0

1

0

1


Maďarsko

0

1

0

1

5.

Francúzsko

0

0

1

1

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po stretnutí Slovensko - Rusko na Nemeckom pohári.
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po stretnutí Slovensko - Rusko na Nemeckom pohári.
    Nemecký pohár vyhralo aj Československo. História, víťazi a bilancia Slovenska (prehľad)
    dnes 06:00
