Nemecký pohár vyhralo aj Československo. História, víťazi a bilancia Slovenska (prehľad)

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia počas sezóny v rámci prípravy na MS v hokeji či zimné olympijské hry absolvuje niekoľko medzinárodných turnajov.
Jedným z nich je aj Nemecký pohár, ktorý každoročne štartuje novú reprezentačnú sezónu.
Turnaj s bohatou históriou
Zakladateľom turnaja bol nemecký zväz DEB, ktorý chcel vytvoriť domácu medzinárodnú súťaž podobnú Švajčiarskemu poháru či Karjala Cupu.
Nemecký pohár sa prvýkrát uskutočnil už v roku 1987. Turnaj sa s výnimkou rokov 1989, 1998 a 1999 konal každoročne.
Úvodné edície súťaže sa odohrávali najmä v Stuttgarte a Frankfurte. Po obnove turnaja v roku 2001 sa dejiskom stalo mesto Hannover.
Organizátorskú štafetu neskôr prebrala bavorská metropola Mníchov a mestá ako Augsburg, Krefeld či Landshut.
Slovensko na Nemeckom pohári
Víťazstvá (5): 1997, 2006, 2011, 2016, 2024
Premiérová účasť (muži): 1993
Premiérová účasť (ženy): 2024
Slovensko sa na Nemeckom pohári prvýkrát predstavilo v roku 1993. Od sezóny 2004/2005 je pravidelným účastníkom.
Najviac celkových triumfov majú na konte Nemci (10), nasledovaní sú Rusmi (6). Slovensko figuruje na treťom mieste s piatimi triumfami v ére samostatnosti. Úvodný ročník ovládlo v roku 1987 ešte zjednotené Československo.
Slovenské hokejistky sa na turnaji premiérovo predstavili v roku 2024, no zverenkám Miroslava Mosnára sa nepodarilo získať ani bod. Vlani sa napokon z prvého víťazstva tešili domáce Nemky.
Formát sa počas rokov menil
Formát Nemeckého pohára sa počas rokov viackrát menil. V úvodných ročníkoch, teda medzi rokmi 1987 a 1996, sa turnaj hral väčšinou za účasti troch až štyroch tímov systémom každý s každým.
Zápasy boli koncentrované do krátkeho obdobia, väčšinou troch až štyroch dní.
V období rokov 1997 až 2007 sa počet účastníkov ustálil na štyroch, občas na piatich tímoch. Zachoval sa systém každý s každým, bez vyraďovacej fázy, pričom o konečnom poradí rozhodoval počet získaných bodov.
Medzi pravidelných účastníkov v tomto období patrili domáce Nemecko, Slovensko, Švajčiarsko, výbery Kanady pôsobiace v Európe, ale aj USA či Rakúsko.
Medzi rokmi 2008 až 2019 sa turnaj stabilizoval so štyrmi účastníkmi a jeho formát zostal nezmenený.
Výnimkou bol rok 2020, keď pandémia COVID-19 výrazne obmedzila medzinárodný šport. Nemecký pohár sa vtedy uskutočnil len s trojicou tímov a bez prítomnosti divákov. Od roku 2021 sa turnaj opäť hrá v tradičnom formáte so štyrmi mužstvami.
Novinkou posledných rokov je aj rozšírenie podujatia o ženskú kategóriu – od roku 2023 sa popri mužskom turnaji koná aj ženský Nemecký pohár.
Víťazstvá Slovenska
1997: Slováci získali svoj prvý titul na Nemeckom pohári v roku 1997. Na turnaji odohrali tri zápasy, v ktorých dokázali poraziť všetkých súperov.
Zverenci trénera Františka Hossu zdolali postupne domáce Nemecko 2:1, následne si rovnakým výsledkom poradili aj s Kanadou a turnaj ukončili triumfom nad Švajčiarskom 4:1.
Slovensko tak premiérovo ovládlo turnaj, ktorý sa v tom čase hral v Stuttgarte.
2006: Po dlhšej pauze sa Slováci tešili z triumfu aj v roku 2006. Na turnaji zvíťazili v základnej skupine nad Kanadou 5:2 a Lotyšskom 2:0.
V dueli o celkové víťazstvo zdolal výber trénera Júliusa Šuplera Švajčiarsko 4:3 po predĺžení.
Najlepším strelcom Slovenska bol Ladislav Nagy, ktorý strelil tri góly.
2011: Rok 2011 priniesol ďalší triumf. Slovensko porazilo USA 2:0, Nemecko 6:3 a zápas so Švajčiarskom zvládlo výsledkom 2:1.
2016: Slovensko sa v roku 2016 opäť dostalo na vrchol. Po víťazstvách nad Kanadou 4:3 po samostatných nájazdoch, Nemeckom 3:1 a Švajčiarskom 4:1 ovládlo podujatie.
V tomto roku trénovali slovenský hokejový tím tréneri Zdeno Cíger, Miroslav Miklošovič a Ernest Bokroš.
Posledný triumf v roku 2024
Slováci vstúpili do Nemeckého pohára 2024 najtesnejším víťazstvom nad Rakúskom 1:0, keď sa v prvej tretine presadil Peter Cehlárik.
Gólovo zaujímavejší bol zápas proti domácemu Nemecku, ktoré Slováci rozstrieľali 6:2. Dvakrát dokázal skórovať Samuel Takáč, po jednom góle si pripísali Martin Faško-Rudáš, Miloš Roman, Michal Ivan a Marek Korenčík.
V poslednom vystúpení na turnaji dokázali zverenci vtedajšieho hlavného trénera Craiga Ramsayho zdolať Dánsko 3:2 po samostatných nájazdoch. V riadnom hracom čase sa presadili Samuel Buček a Adam Lukošik.
Slovensko tak obsadilo prvé miesto so ziskom ôsmich bodov. Na druhom mieste skončili domáci Nemci so štyrmi bodmi. Po tri body dokázali získať reprezentácie Dánska a Rakúska.
Nemecký pohár: Prehľad víťazov a poradie podľa rokov
Rok
Víťaz
2. miesto
3. miesto
Tímy
Dejisko
1987
Československo
Nemecká spol. rep. (NSR)
Poľsko
3
Stuttgart
1988
Sovietsky zväz
Nemecká spol. rep. (NSR)
Švajčiarsko
4
Stuttgart
1989
-
-
-
-
nehralo sa
1990
Fínsko
Švédsko
Československo
4
Stuttgart
1991
Sovietsky zväz
Švédsko
Nemecko
4
Frankfurt
1992
Rusko
Nemecko
Švajčiarsko
4
Stuttgart
1993
Rusko
Kanada
Fínsko
7
Stuttgart, Ulm, Pforzheim, Beitigheim
1994
Česko
Slovensko
Kanada
6
Stuttgart, Pforzheim
1995
Nemecko
Česko
Fínsko
6
Stuttgart, Füssen, Memmingen
1996
Nemecko
Taliansko
Kanada
4
Stuttgart
1997
Slovensko
Kanada
Švajčiarsko
4
Mníchov, Füssen
1998
-
-
-
-
nehralo sa
1999
-
-
-
-
nehralo sa
2000
Kanada
Švajčiarsko
Slovensko
4
Hannover
2001
Švajčiarsko
Slovensko
Nemecko
4
Hannover
2002
Kanada
USA
Nemecko
4
Hannover
2003
USA
Nemecko
Švajčiarsko
4
Hannover
2004
USA
Kanada
Slovensko
5
Hannover, Hamburg, Kreuzlingen
2005
Kanada
Švajčiarsko
Slovensko
5
Hannover, Manheim, Zürich
2006
Slovensko
Švajčiarsko
Kanada
6
Hannover
2007
Švajčiarsko
USA
Nemecko
6
Hannover
2008
Kanada
Švajčiarsko
Nemecko
4
Frankfurt, Manheim
2009
Nemecko
USA
Švajčiarsko
4
Mníchov
2010
Nemecko
Švajčiarsko
Kanada
4
Mníchov
2011
Slovensko
Nemecko
Švajčiarsko
4
Mníchov
2012
Nemecko
Švajčiarsko
Slovensko
4
Mníchov
2013
USA
Švajčiarsko
Nemecko
4
Mníchov
2014
Nemecko
Švajčiarsko
Slovensko
4
Mníchov
2015
Nemecko
USA
Švajčiarsko
4
Augsburg
2016
Slovensko
Kanada
Nemecko
4
Augsburg
2017
Rusko
Slovensko
Nemecko
4
Augsburg
2018
Rusko
Švajčiarsko
Slovensko
4
Krefeld
2019
Švajčiarsko
Nemecko
Rusko
4
Krefeld
2020
Lotyšsko
Nemecko
Top Team Peking
3
Krefeld
2021
Nemecko
Slovensko
Švajčiarsko
4
Krefeld
2022
Nemecko
Rakúsko
Dánsko
4
Krefeld
2023
Nemecko
Slovensko
Dánsko
4
Landshut
2023 (ženy)
Česko
Fínsko
Nemecko
4
Landshut
2024
Slovensko
Nemecko
Rakúsko
4
Landshut
2024 (ženy)
Nemecko
Maďarsko
Francúzsko
4
Landshut
Nemecký pohár: Medailová bilancia
Poradie
Krajina
Zlato
Striebro
Bronz
Celkovo
1.
Nemecko
10
8
8
26
2.
Rusko (ZSSR)
6
0
1
7
3.
Slovensko
5
5
6
16
4.
Kanada
4
4
4
12
5.
Švajčiarsko
3
9
7
19
6.
USA
3
4
0
7
7.
Česko (Československo)
2
1
2
5
8.
Fínsko
1
0
2
3
9.
Lotyšsko
1
0
0
1
10.
Švédsko
0
2
0
2
Nemecký pohár: Medailová bilancia (ženy)
Poradie
Krajina
Zlato
Striebro
Bronz
Celkovo
1.
Nemecko
1
0
1
2
2.
Česko
1
0
0
1
3.
Fínsko
0
1
0
1
Maďarsko
0
1
0
1
5.
Francúzsko
0
0
1
1