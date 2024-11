Napriek zlým výsledkom panuje spokojnosť s výkonom. Chýbajú nám staršie hráčky, mrzelo trénera

"Tak keď si vezmeme, že Francúzsky teraz zostúpili, tak všetko to boli "áčkové" tímy. Myslím si, že dievčatá išli naplno a my sme spokojní aj s prístupom, aj s nasadením. Boli tam samozrejme chybičky, ktoré potrebujeme odstrániť, vieme o nich.

My máme mladý káder, okrem jeden hráčky sú to všetko dievčatá narodené po roku 2000, chýbajú nám staršie hokejistky," dodal Mosnár.

"V prvom rade, my sa stále snažíme robiť na koncovke, na to sme sa zamerali od leta. A musíme pracovať aj na osobných súbojoch, viac to tak sfyzičniť. Možno nejaké zápasy s chlapcami by nám v tomto pomohli.

V auguste, keď sme išli na turnaj, sme mali odohraný iba jeden zápas proti chlapcom, čiže zápasová prax a zápasová kondícia nám chýbala. Tam sa vtedy ukázala kvalita viac ako počas tohto turnaja.

Čo sa týka kvalifikácie, tam bude záležať od toho, akí budú superi, ako na tom budeme my, ako to vyskladáme. A určite budeme potrebovať aj šťastie," uviedol tréner.

V Landshute ho však jedna vec aj sklamala. Zákrok Emy Gálisovej v zápase proti Francúzsku zarezonoval nielen v Nemecku. Slovenská obrankyňa v tomto súboji nezmyselne sekla súperku bez puku a Mosnár ju do zápasu proti Nemecku nenominoval.

"My sme si tam niečo povedali, takéto veci nechceme vidieť. Mne by sa tiež ako trénerovi nepáčilo, keby to niekto spravil na našu hračku. Nechceme sa vôbec uberať týmto smerom, chceme hrať fér a do ženského hokeja absolútne nepatria takéto zákroky."