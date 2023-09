Slovanisti nezvládli ani druhý domáci zápas, jasne podľahli Zvolenu

Richard Kapuš, asistent trénera Slovana: "Súper vyhral zaslúžene, gratulujem im. Ja sa chem fanúšikom ospravedlniť. Treba si naliať čistého vína. Po debakli v Michalovciach sme mali nejaké pohovory, v Humennom sme podali kompaktný výkon, dnes sme nepodali žiadny, nebojovali sme. Niektorí hráči tu nemali ani prejsť okolo kabíny a nie do nej vojsť a hrať za tento klub.

Ťazko sa mi to hovorí. Importy zatiaľ slabo, mali byť ťahúni, ale asi im stačí iba obliecť dres. Takto hazardovať s menom Slovana je pre mňa nemysliteľné. Je na nás, aby sme zakročili. Dokážem uznať silu súpera, dnes bol lepší, ale my sme boli všade neskoro, odhadzovali sme puky, nešli k mantinelu.

Zvolen bol všade skôr. To, čo sme dnes predviedli, sa nedá nijak nazvať. Takto sa za Slovan nebojuje. Neznášam prehry, uznám silu súpera, ale my sa musíme zamyslieť nad viacerými vecami."

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Vyhrať na Slovane je dôležité a to preto, lebo je to tím, s ktorým sa môžeme stretnúť v play off. Naša organizácia hry bola veľmi dobrá od prvého striedania. Nemám čo hráčom vytknúť. Nemôže sa nám akurát stávať to, že máme toľko vylúčených. Tešíme sa z toho, naše víťazstvo je zaslúžené."