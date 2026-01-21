Na Slovensko prišiel za starším bratom. Prešov získal mladého Kanaďana

Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol 22-ročný kanadský útočník Tommy Cormier.
Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky, prebiehajúcu sezónu 2025/2026 začal v zámorskej súťaži ECHL. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
Cormier nastúpil v aktuálnom ročníku ECHL do 30 zápasov v drese Trois-Rivieres Lions, v ktorých nazbieral 17 kanadských bodov za 2 góly a 15 asistencií.
V rovnakom klube pôsobil aj v uplynulej sezóne, predtým odohral niekoľko produktívnych ročníkov v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Jeho brat Xavier pôsobí v Liptovskom Mikuláši.