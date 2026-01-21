Na Slovensko prišiel za starším bratom. Prešov získal mladého Kanaďana

Tommy Cormier.
Tommy Cormier. (Autor: X/Lions de Trois-Rivières)
TASR|21. jan 2026 o 22:05
ShareTweet0

Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky.

Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol 22-ročný kanadský útočník Tommy Cormier.

Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky, prebiehajúcu sezónu 2025/2026 začal v zámorskej súťaži ECHL. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Cormier nastúpil v aktuálnom ročníku ECHL do 30 zápasov v drese Trois-Rivieres Lions, v ktorých nazbieral 17 kanadských bodov za 2 góly a 15 asistencií.

V rovnakom klube pôsobil aj v uplynulej sezóne, predtým odohral niekoľko produktívnych ročníkov v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.

Jeho brat Xavier pôsobí v Liptovskom Mikuláši.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Tommy Cormier.
Tommy Cormier.
Na Slovensko prišiel za starším bratom. Prešov získal mladého Kanaďana
dnes 22:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Na Slovensko prišiel za starším bratom. Prešov získal mladého Kanaďana