Košičania sa vracajú do Steel arény. Sú pripravení platiť 100-tisíc eur mesačne

"Vláda ohlásila kompenzačné mechanizmy a zastropovanie cien energií, čo je pre nás nesmierne dôležité. Verím, že od januára bude situácia omnoho lepšia," povedal prezident HC Košice Július Lang.

Bez Steel arény by nemohli fungovať

Šéf klubu uviedol, že sú pripravení platiť mesačné náklady na halu v hodnote 100-tisíc eur.

"Je to minimálna suma a my robíme všetko pre to, aby sme boli flexibilní zaplatiť v prípade potreby aj viac. Ak by sme sa do Steel arény nevrátili, neviem si predstaviť ďalšie fungovanie klubu aj s mládežou," skonštatoval Lang.

Ceny vstupného sa podľa zástupcov vedenia klubu meniť nebudú. Očakávajú, že fanúšikovia prídu podporiť klub.