Novozámčania ešte nevzdali snahu dostať sa do play-off, na Košičanov vedia

Prišiel ďalší gól na 0:3 a už to bolo veľmi ťažké. Dokázali sme sa zodvihnúť a dostať sa do kontaktu, potom však prišiel štvrtý gól,“ poznamenal domáci útočník Marek Slovák podľa HockeySlovakia.sk.

Mentálne sme nastavení tak, že to zvládneme a budeme hrať predkolo play-off. Vyhrali sme v Košiciach a teraz ich chceme zdolať aj doma. Nebude to ľahké, ale v nohách budú mať dlhú cestu a chceme to využiť," pokračoval.

Ten raz skóroval a v histórii klubu zaznamenal jubilejný šesťtisíci presný zásah. "Vôbec som to netušil. Gól potešil, ale bohužiaľ to dopadlo zle a nič teda neznamenal. Dali sme síce aj druhý gól, no namiesto toho, aby sme vtedy získali momentum, prišlo opäť vylúčenie a gól.

Mrzí ma, že proti Popradu sme odohrali jeden z najlepších výkonov sezóny a teraz sme to nezopakovali ani na 70 percent. To nás zráža nadol.“



Stredajšiu prehru vzal na seba fínsky kouč košického tímu Kalle Kaskinen. "Verím v pozitívnu energiu a po predošlom súboji proti Popradu som preto mužstvo vychválil. Hralo naozaj veľmi dobre. Je smutné, že sa mužstvo nedokáže vysporiadať s pozitívnym feedbackom.

Vyzerá to tak, že ich už do konca sezóny chváliť nebudem. Hokej je však spravodlivý. Nemôžete nastúpiť so 75-percentným nasadením a myslieť si, že to bude ľahké. Nemôžete si myslieť, že budete mať šťastie. To si treba zaslúžiť.

Do každého zápasu, do každého striedania, musíte ísť na sto percent. Gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu," zhodnotil Kaskinen, ktorého počas stredy trafil jeden z pukov a ranu mu museli zašiť 7 stehmi.