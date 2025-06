Nasleduje Pollocka. Najproduktívnejší obranca Košíc prestupuje do Talianska

Dvadsaťšesťrocný obranca po zisku titulu s „oceliarmi“ zmenil pôsobisko a zamieril do talianskeho klubu HC Bolzano.

V základnej časti odohral 53 zápasov a so ziskom 38 bodov (6+32) sa stal najproduktívnejším bekom HC Košice.

V play off pridal 17 duelov a zaznamenal dva góly a dvanásť asistencií. Okrem zisku Pohára Vladimíra Dzurillu sa dostal aj do All Star formácii minulého ročníka.