Spišiaci a Prešov si vymenili útočníkov, Salituro s Tkáčom za Džugana

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/PREŠOV. Extraligové kluby HK GROTTO Spišská Nová Ves a HC MV Transport Prešov zrealizovali výmenu, ktorá zahŕňa troch útočníkov aj finančnú kompenzáciu. Dante Salituro a Daniel V.

Tkáč zamierili do Prešova, opačný smer nabral Róbert Džugan. Kluby informovali o transfere na sociálnych sieťach. Salituro aj Tkáč prišli do Spišskej Novej Vsi počas sezóny 2021/2022. V klube zotrvali aj pred prebiehajúcim ročníkom 2022/2023, no ich pozícia v tíme nebola ideálna.